Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il teaser del reboot

È stato rilasciato il primo teaser trailer del reboot di Tartarughe Ninja: Caos Mutante prodotto da Paramount Pictures e dall’attore Seth Rogen . Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello dopo diversi film e serie tv, stanno per tornare in azione per la seconda versione completamente animata per il grande schermo. Questa versione delle Tartarughe Ninja ha uno stile di animazione decisamente colorato che ricorda Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018.

Il cast di voci stellare

Pochi giorni fa era stato reso noto il cast di voci del film che include Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon nei ruoli rispettivamente di Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Il cast poi comprende anche star come Jackie Chan nei panni del Maestro Splinter, Ayo Edebiri come April O'Neil, lo stesso Seth Rogen come Bebop, John Cena come Rocksteady, Hannibal Buress come Gengis Frog, Rose Byrne come Leatherhead, Ice Cube come Superfly, Natasia Demetriou come Wingnut, Giancarlo Esposito come Baxter Stockman, Post Malone come Ray Fillet, Paul Rudd come Mondo Gecko e Maya Rudolph come Cynthia Utrom.