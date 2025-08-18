Dario Argento dimesso dall'ospedale di Ischia

Il maestro italiano dell'horror è stato dimesso dall'ospedale di Ischia dove era ricoverato dal 14 agosto scorso per una crisi respiratoria. Il regista è rimasto ospedalizzato a scopo precauzionale a causa della malattia di cui soffre ormai da alcuni anni

Dario Argento è stato dimesso dall'ospedale di Ischia dove era ricoverato dal 14 agosto scorso per una crisi respiratoria. Il regista è rimasto in questi giorni ospedalizzato all'Anna Rizzoli di Lacco Ameno, inizialmente nella Unità di Terapia Intensiva Cardiologica a scopo precauzionale a causa della malattia di cui soffre ormai da alcuni anni.



le dimissioni

Il miglioramento delle sue condizioni di salute aveva dopo qualche giorno di ricovero, aveva permesso di spostarlo nel reparto di Medicina Generale del nosocomio isolano. Oggi, lunedì 18 agosto, l'85enne maestro del cinema horror italiano, col consenso dei medici, ha lasciato la struttura ospedaliera isolana a bordo di un monovolume in tarda mattinata insieme alla figlia Fiore, per condurlo probabilmente a Roma.