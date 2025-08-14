Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Cinema
©Ansa

Il regista romano è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale

Il regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale. L'85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico del Rizzoli. Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.

Le condizioni di salute

Le condizioni di salutedi Dario Argento non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.

Approfondimento

Profondo Rosso di Dario Argento compie 50 anni, 16 curiosità sul film

il Premio alla Carriera e il 50° anniversario di Profondo Rosso

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2025, alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Il Maestro dell’horror riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, già assegnato a Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino.

Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò. Poche ore prima, alle 15:00, Argento visiterà la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema, curata da Luca Siano e organizzata dall’Archivio Sandro Simeoni in collaborazione con Giornate degli Autori, Isola Edipo e Ferrara La Città del Cinema. Tra i manifesti originali esposti, spicca quello di Profondo Rosso, esposto in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita del cult horror.

Approfondimento

Mostra di Venezia 2025, Premio SIAE alla Carriera a Dario Argento

Spettacolo: Ultime notizie

Gli auguri di Stash a Giulia Belmonte: "Da quando ci sei sono felice"

Spettacolo

La moglie del leader dei The Kolors compie 30 anni. Per l'occasione, Stash ha condiviso su...

Stefano De Martino e l'hacker: in rete video con Caroline Tronelli

Spettacolo

Il conduttore Rai sarebbe stato spiato a casa della compagna. Insieme da diversi mesi, Stefano e...

Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Cinema

Il regista romano è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi...

Cavenago vince l’Emmy per Così Zeke ha scoperto la religione

Serie TV

Vent’anni di fumetti e copertine iconiche per Dylan Dog portano Gigi Cavenago al trionfo agli...

Weapons, Zach Cregger prepara il prequel su Zia Gladys aka Amy Madigan

Cinema

Il grande successo dell’ultimo film di Cregger ha aperto le porte a un nuovo progetto. Dopo...

Spettacolo: Per te