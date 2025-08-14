Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Il regista romano è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale

Il regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale. L'85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico del Rizzoli. Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.