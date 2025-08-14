Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Il regista romano è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale
Il regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell'ospedale. L'85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico del Rizzoli. Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.
Le condizioni di salutedi Dario Argento non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.
il Premio alla Carriera e il 50° anniversario di Profondo Rosso
In occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2025, alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Il Maestro dell’horror riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, già assegnato a Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino.
Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò. Poche ore prima, alle 15:00, Argento visiterà la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema, curata da Luca Siano e organizzata dall’Archivio Sandro Simeoni in collaborazione con Giornate degli Autori, Isola Edipo e Ferrara La Città del Cinema. Tra i manifesti originali esposti, spicca quello di Profondo Rosso, esposto in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita del cult horror.