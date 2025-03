Profondo Rosso di Dario Argento compie 50 anni, 16 curiosità sul film

13/17

"La villa del bambino urlante" è in realtà Villa Scott Scott e si trova in corso Giovanni Lanza 57 in Borgo Po, a Torino. L'abitazione era un centro di recupero gestito da suore. Per poter girare in tranquillità, Argento mandò in vacanza suore e pazienti in un albergo a Rimini, a spese della produzione