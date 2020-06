Mister Paura presenta Profondo Rosso

Terzo appuntamento con la rubrica dedicata al cinema del brivido. Questa volta rendiamo omaggio al capolavoro di Dario Argento, in onda su Premium Cinema Energy venerdì 12 giugno

La colonna sonora firmata dai Goblin e da Giorgio Gaslini. il cast formato da eccellenti attori, la fotografia di Luigi Kuveiller, gli effetti speciali di Germanio Natali e Carlo Rambaldi. E ancora le soggettive dell’assassino, i dettagli ripresi da una speciale macchina da presa chiamata “Snorkel “in grado di ingrandire gli oggetti. Sono infiniti i motivi per cui Profondo Rosso nel tempo è diventato qualcosa di più di un semplice film. E ogni spettatore conserva un proprio ricordo di questa pellicola epocale. Così grazie allo straordinario lavoro di Simone Del Vecchio e Maurizio Grillo, siamo riusciti a trasfigurare il mio modesto divano di casa in un portale per viaggiare attraverso le immagini e le parole del capolavoro firmato da Dario Argento.

La puntata di Mister Paura (In onda questa sera alle 21 su Sky Cinema Uno, all’interno della rubrica 100x100CINEMA) si chiude sulla voce di Emanuela Battista che canta la perturbante nenia che precede gli omicidi del malevolo assassino. E tra Fantasmi e leggende dell’età moderna, il mito di Profondo Rosso continua a spaventarci e ad affascinarci.