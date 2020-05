Mister Paura, arriva su Sky Cinema una nuova rubrica

Il brivido irrompe all’interno del programma 100x100CINEMA. La rubrica Mister Paura ci porterà alla scoperta degli horror più stimolanti e spaventosi in onda su Sky Cinema. Si parte oggi, mercoledì 6 maggio con Scary Stories To Tell in The Dark in prima TV su Sky Cinema Suspense venerdì 8

Tutti i colori del brivido

La Paura fa 90. Anzi 100, nello specifico 100x100CINEMA. Perché Il programma in onda su Sky Cinema Uno tutti i giorni alle 21:00 ospita a partire da oggi una nuova rubrica. Si tratta di uno spazio riservato ai film “de paura”, agli horror, alle pellicole che ci fanno sobbalzare dal divano di casa e che possiamo vedere e apprezzare su Sky Cinema. Intraprenderemo un viaggio periglioso ed emozionante nei territori riservati al brivido. Il nome dice gia tutto, ovvero Mister Paura. A metterci la faccia (che è quello che ) è il sottoscritto. Ma come diceva Halford E. Luccock: “Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera orchestra per riprodurla”. Sicche mi pare d’uopo omaggiare i maestri con cui condivido questa avventura. A partire da Simone Del Vecchio, regista raffinatissimo che da remoto mi ha guidato, coadiuvato, scalettato come un Alfred Hitchcock virtuale nonostante io non sia né Cary Grant, né James Stewart né tantomeno Grace Kelly. Altrettanto fondamentale per vincere la partita le giocate di Maurizio Grillo, ottimo finalizzatore perché alla fine il pallone bisogna buttarlo in rete. E senza l’apporto decisivo della producer Eugenia Attili, sarei ancora sugli spalti a fare da semplice spettatore. Ad avermi buttato nella mischia è stato decisivo il coraggio di Gabriele Acerbo, caporedattore di 100x100 Cinema che, oltre ad aver proposto il nome della rubrica, si è preso il rischio (assai alto) di puntare su di me. Last but not Least, consentitemi di rendere omaggio ad Emanuela Battista, una signora con cui non condivido solo la rubrica Mister Paura. Le sue doti canore, che potrete apprezzare già da questa prima puntata, sono note ai più. Ma in questo contesto, la volitiva dama ha messo in mostra doti sconosciute persino a me. Girando con un semplice smarhphone è riuscita a trasformare la nostra modesta alcova in un set della Hammer. E proprio vero che Amor Omnia Vincit.

Scary Stories To Tell in The Dark su Sky Cinema

Per l’esordio di Mister Paura, partiamo con il botto. Si parla, infatti di Scary Stories to tell in the Dark (in prima tv su Sky Cinema Suspense venerdì 8 ). Tratto dai libri di Arthur Schwarz e prodotto da Guillermo Del Toro, il film al ritmo di un carillon del dolore, centrifuga tradizioni popolari, racconti da falò, leggende metropolitane. Al centro della vicenda c’è un libro maledetto. Ma non è il Necronomicon. Si tratta di un libro che ha attraversato gli oceani del tempo, e le sue pagine possono trasfigurarsi in strumenti di morte, ma possono anche liberarci dal male. Lo scopriranno un gruppo di adolescenti capitanati da Stella, nerd e aspirante scrittrice. Perché come recita la voce fuori campo all’inizio del film “Le storie guariscono. Le storie feriscono. Se le raccontiamo abbastanza spesso diventano vere, ci trasformano in quelli che siamo. Sono potentissime”

Scary Stories to tell in The Dark è ambientato nel 1968. Siamo in una piccola cittadina della Pennsylvania. Al Drive in proiettano la Notte dei Morti Viventi di Romero. La cameretta della protagonista è tappezzata di poster di film dell’orrore; da invisible Ghost a La Figlia di Frankestein. Ma i veri mostri non sono né Bela Lugosi, né Lon Chaney. L’orrore è la fuori. Siamo in piena guerra del Vietnam. Nixon il 5 novembre vincerà le elezioni diventando presidente degi Stati Uniti. Senza contare che il candidato indipendente Edward Wallace governatore dell’Alabama sostenitore della segregazione razziale prese quasi 10 milioni di voti. Insomma una realtà davvero terrificante.

Come in ogni horror che renda omaggio al genere, non poteva mancare la casa stregata. E ‘ questa volta si tratta di un autentica dimora vittoriana situata in Canada e costruita nel 1890. E quando si parla di manieri infestati o di film in cui ci ha messo lo zampino Guillermo Del Toro, ca va san dire ci sono pure i mostri, ispirati ai disegni di Stephen Gammell che ha illustrato i libri di Schwartzs. Sfilano spaventasseri, lo svertebrato, la donna pallida, un cadavere in cerca del suo alluce. Creature crudeli, ma mai quanto gli essere umani. Così mentre Lana Del Ray canta Season of The Witch, la famosa hit di Donovan e una filastrocca recita “non rider mai se il carro passa se non vuoi essere la prossima nella cassa”, il film ci ricorda quanto possano fare male le parole. Sia quelle scritte su un vecchio libro da una giovane suicida, sia quelle digitate su una tastiera e pubblicate sui social.

Per cui, non mi resta che darvi il Benvenuto in mia casa, come diceva il Conte Dracula nel film di Coppola. E che la paura sia con voi. In fondo, emozionarisi spaventarsi, riflettere, guardando delle pellicole horror in tv resta sempre una delle esperienze più gratificanti che si possano provare seduti sul divano di casa.