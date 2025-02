Dopo quasi quarant'anni dalla sua uscita, la pellicola del 1985 diretta dal maestro dell'horror sta per rinascere in una veste completamente differente. La storia - che mescola perfettamente thriller, paranormale e orrore viscerale - sarà trasformata in una serie televisiva, portando la sua inquietante atmosfera a un nuovo pubblico

La notizia “fenomenale” diffusa nelle ultime ore è che Phenomena di Dario Argento diventerà una serie televisiva.

Dopo quasi quarant'anni dalla sua uscita, la pellicola del 1985 diretta dal maestro dell'horror sta per rinascere in una veste completamente nuova.

La storia di Phenomena - che mescola perfettamente thriller, paranormale e orrore viscerale - sarà trasformata in una serie televisiva, portando la sua inquietante atmosfera a un nuovo pubblico.



Ad annunciare il progetto è stato Titanus Production, erede della storica casa di produzione italiana, che ha deciso di riportare in vita l’universo di Phenomena attraverso un adattamento seriale.

Il progetto sarà presentato al prestigioso Series Mania, il festival internazionale dedicato alle serie tv che si terrà a Lilla, in Francia, dal 21 al 29 marzo 2025. Qui Titanus Production cercherà dei partner per la produzione e la distribuzione di questa nuova veste da far calzare a pennello a uno dei film più iconici del maestro dell’horror Dario Argento. Un titolo che, ricordiamolo, è per stessa ammissione del regista il suo preferito. E, se c'è un intenditore di pellicole horror di Dario Argento, quello è proprio lui, Dario Argento in persona! Quindi c'è da fidarsi ciecamente...