Il debutto cinematografico di Dario Argento risale al 1970, anno in cui esce “L'uccello dalle piume di cristallo”: un misto di giallo, thriller e in parte noir che si trasforma in un grande successo, incassando poco più di un miliardo di lire. (Foto: WebPhoto)

Dario Argento, nel 2021 il nuovo film "Occhiali neri"