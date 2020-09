Dario Argento, una mostra al Museo del Cinema per i suoi 80 anni

Pochi registi hanno avuto un influsso sul cinema di genere come Dario Argento, il maestro italiano che è stato in grado di scardinare i rigidi codici del thriller e dell’horror, per reinventarli in chiave personale, grazie a un approccio visionario e onirico.



Il 7 settembre il cineasta romano compie 80 anni, un anniversario che offre un ottimo spunto per investigare a fondo il suo lavoro e l’influenza che questo ha avuto a livello internazionale. Non si lascia sfuggire l’occasione il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha annunciato l’arrivo di una mostra dedicato proprio ad Argento.