Dario Argento, in lavorazione il sequel di Phenomena

Inaspettatamente, è arrivato l'annuncio del nuovo film di Dario Argento, il sequel di uno dei suoi capolavori più noti, Phenomena, uscito per la prima volta al cinema nel 1985. Nelle scorse ore, la società Titanus ha annunciato che il sequel è già in produzione e sarà frutto di un accordo stretto con la compagnia americana The Exchange. Le informazioni finora note sono molto poche ma negli intenti della produzione il nuovo Phenomena non vorrà essere un remake del film originale ma, piuttosto, un sequel ambientato nel presente, che cerca di riprendere il filo da dove era stato originariamente lasciato con la fine della pellicola.

La nuova produzione di Phenomena leggi anche Tenebre: a 40 anni dall’uscita, un libro racconta i segreti del film Sebbene il nuovo Phenomena sia destinato a essere strettamente legato al film del 1985, i produttori ci hanno tenuto a sottolineare che alla regia non ci sarà il maestro Dario Argento, mano geniale dietro il successo della prima pellicola. Sebbene non sia stato detto esplicitamente, infatti, Dario Argento non sarà in alcun modo coinvolto in modo operativo nella nuova pellicola. Non è chiaro se verrà chiamato per la sceneggiatura del sequel di Phenomena o se il suo nome sia stato completamente escluso. Stefano Bethlen, general manager di Titanus, infatti, ha spiegato che sarà "un film americano diretto da un regista americano e interpretato da un cast internazionale". Sconosciuti i motivi di questa scelta, che hanno sollevato ben più di qualche perplessità nei fan della prima ora di Phenomena, che si chiedono cosa potrà offrire il sequel del film senza la firma di Dario Argento, che è uno dei valori aggiunti di quella pellicola.

Il primo Phenomena vedi anche Dario Argento, Isabelle Huppert sarà la protagonista del prossimo film Phenomena è un film del 1985 firmato da Dario Argento, che vede come protagonista una giovanissima Jennifer Connelly, che nel film interpreta la figlia di una ricca star del cinema, che viene mandata a studiare in un collegio svizzero. In quella situazione, la ragazza scopre di essere in possesso di particolari poteri psichici che, oltre a permetterle di parlare con certi insetti, le consentono di fermare un pericoloso serial killer che da tempo imperversa in quella zona e minaccia la sicurezza delle donne. Il film originale si caratterizza per pathos e suspense, marchio di fabbrica dei prodotti di Dario Argento, e non sarà facile per il prossimo regista replicare, anche solo in parte, questa caratteristica. La riuscita di questo film è certificata anche dalle parole dello stesso regista, che già ai tempi lo definì come uno dei suoi lavori preferiti.