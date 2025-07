Oasis, gli effetti della reunion su vendite e streaming della band

A brillare sono soprattutto i brani presenti nella scaletta dei live. Hello ha visto un incremento di ascolti del 1115%, seguita da Bring it on down e Fade away, entrambe salite del 1000%. Anche Acquiesce ha segnato un rialzo vertiginoso, con un +760%. Seguono Cigarettes & Alcohol (+490%), Morning glory (+485%) e Some might say (+480%). Un’impennata che testimonia quanto la nostalgia e l’attualità degli Oasis restino fortemente radicate nell’immaginario collettivo. L’effetto positivo lato ricavi coincide con un boom sulle piattaforme digitali in generale, non soltanto Spotify ma anche Apple Music e via dicendo.

Quello degli Oasis è un ritorno d’oro tra musica, streaming e incassi record. La pace fatta sul palco dai fratelli Gallagher non è solo un evento musicale: è un fenomeno economico su larga scala. Dopo anni di separazione e tensioni pubbliche tra Liam e Noel, la band simbolo del britpop è tornata con Oasis Live ’25, una tournée che sta già lasciando un segno profondo non solo nel cuore dei fan, ma anche nelle classifiche di vendita, sulle piattaforme di streaming e nell’economia delle città che ospitano i concerti. I primi segnali del ritorno in grande stile degli Oasis arrivano da Spotify. Dopo i concerti inaugurali del 4 e 5 luglio 2025 al Principality Stadium di Cardiff, che hanno richiamato 150 mila spettatori complessivi, il catalogo della band britannica ha registrato un’impennata del 320% negli ascolti globali rispetto alla settimana precedente.

Le vendite fisiche riscoprono i classici

Parallelamente all’esplosione dello streaming, anche il mercato fisico ha beneficiato dell’ondata di entusiasmo. La Official Charts Company ha evidenziato come il vinile di (What’s the story) Morning glory?, uscito nel 1995, sia oggi il decimo più venduto dell’anno nel Regno Unito. Un risultato spinto anche dall’annuncio di una riedizione speciale prevista per ottobre. Ottime performance anche per Definitely maybe, stabile al diciassettesimo posto.

La raccolta Time flies… 1994-2009, tornata in auge grazie alla reunion, è in corsa per raggiungere la vetta della classifica settimanale delle vendite, con la concreta possibilità di tornare al numero uno nel Regno Unito per la prima volta dal 2010. Inoltre, le previsioni vedono (What’s the story) Morning glory? e Definitely maybe rientrare rispettivamente nella top five, alla terza e quarta posizione.