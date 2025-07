Oasis Live '25, a Cardiff tra i fan dei fratelli Gallagher

Il popolo degli Oasis esiste e ha radici in tutto il mondo. Si ritrova a Cardiff per celebrare la reunion di Noel e Liam Gallagher. Sono ragazzi di tutte le età, e figli che hanno ascoltato la band di Manchester da piccoli. C'è chi è cresciuto tra gli anni '90 e 2000 con i video di MTV, tra cd e ipod. Ma sono anche persone ben più adulte, cresciute con Springsteen e The Beatles, che non rinunciano a partecipare a un evento storico come questo. Siamo stati a Cardiff tra i fan di Noel e Liam, il racconto dell’inviata