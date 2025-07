È un giorno storico per i fan degli Oasis. Dopo 16 lunghi anni, i fratelli Liam e Noel Gallagher si riuniranno sul palco del Principality Stadium per il primo concerto del tour Oasis Live ’25. La band simbolo del Britpop replicherà la tappa sold out anche domani, sabato 5 luglio. In attesa del concerto, i fan si stanno radunando da tutto il mondo tra merchandising, vinili e sosia dei loro idoli