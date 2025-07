Tour Oasis 2025, 10 canzoni che raccontano Noel e Liam Gallagher

Spesso considerata il punto più alto della carriera degli Oasis, Don’t Look Back in Anger è la canzone che racchiude tutto ciò in cui la band ha sempre creduto. Cantata da Noel Gallagher, questa power ballad è diventata un inno di pace e riconciliazione. Il suo messaggio – quello di lasciarsi alle spalle i rimpianti del passato e abbracciare un futuro migliore – ha trovato profonda risonanza negli ascoltatori. Dagli stadi di calcio ai festival musicali, Don’t Look Back in Anger è diventata il brano di riferimento per i cori, incarnando speranza e unità collettiva. L’arrangiamento ispirato a Imagine di John Lennon dà a questo brano un’atmosfera senza tempo. La carica emotiva di parte del testo come Please don’t put your life in the hands of a rock 'n' roll band (Per favore, non mettere la tua vita nelle mani di una rock 'n' roll band) ricorda ai fan l’imprevedibilità del gruppo (a cui, negli anni, si sono abituati, tra litigi e riconciliazioni)