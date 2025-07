10 concerti che hanno reso epici gli Oasis

Introduzione

Nel pantheon del rock britannico, pochi nomi brillano con la stessa luce intensa e duratura degli Oasis. Più di una band, più di un fenomeno musicale, gli Oasis sono stati l’urlo ribelle di una generazione, la colonna sonora di sogni e rivoluzioni personali, un’epopea di fratellanza, sfide e passione senza compromessi. I loro concerti non erano semplici esibizioni, ma momenti di pura alchimia, in cui la musica diventava energia condivisa, un rito collettivo capace di trasformare uno stadio in migliaia di cuori pulsanti all’unisono. "Where were you while we were getting high?". Quella frase – sbocciata nel 1995 da un verso di Champagne Supernova – è diventata una linea del tempo, una finestra su un’epoca in cui gli Oasis non erano solo una band, ma il simbolo di una generazione. Con la reunion finalmente annunciata, è il momento perfetto per rispolverare dieci concerti che hanno contribuito a costruire il mito Gallagher, tra risse nei camerini, chitarre distrutte, piogge torrenziali e folle oceaniche.