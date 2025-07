Un album che ha fatto la storia. Una copertina scattata in una piccola stradina di Londra, nello specifico nel quartiere di Soho. Piccola ma significativa, soprattutto per chi ama la musica: in quella strada stretta ci sono alcuni dei negozi di dischi più belli di tutta la città. Un Eden sulla terra, dove gli Oasis hanno scattato una foto diventata simbolo di un album che, nel 2025, compie i suoi primi 30 anni. Siamo stati a Berwick St., dove il cielo (anche di Londra) è sempre azzurro. Il racconto dell’inviata