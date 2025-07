Lidl lancia la giacca speciale Lidl by Lidl ispirata a Liam Gallagher

Lidl lancia una giacca ispirata agli Oasis in occasione della reunion della band, con dettagli ironici e funzionali. In vendita dal 9 luglio, i proventi saranno devoluti in beneficenza

Little by little, Lidl è riuscita a diventare... supersonica. In occasione della reunion degli Oasis – evento che riaccende l’entusiasmo degli anni '90 e il culto per Liam e Noel Gallagher – il marchio tedesco ha lanciato una giacca in edizione limitata ispirata proprio a Little by Little, celebre singolo della band. Ma il tributo non si ferma al titolo: tra ironia dichiarata, colori pop e dettagli funzionali, il capo è un omaggio allo stile e allo spirito ribelle che ha reso gli Oasis un’icona globale. Il design riprende le tonalità blu, giallo e rosso del marchio Lidl, un evidente riferimento alla giacca Berghaus indossata da Liam Gallagher e diventata virale per la sua somiglianza con il logo del discount. Solo che stavolta è ufficiale, firmata e confezionata per chi si appresta a cantare a squarciagola Live Forever e Wonderwall dal 4 luglio in poi per le date inglesi del miracolo britpop.

📸 Lidl’s New Oasis-Inspired jacket has it’s own mural outside the Etihad Stadium. 🎸 pic.twitter.com/09XTvIxjQl — City HQ (@City_HQs) July 2, 2025

Una giacca pensata per i fan degli Oasis La “Lidl by Lidl” è più di una provocazione fashion: è pensata per i fan. Include tasche refrigeranti per tenere fredde le birre, una zip apribottiglie (o per aprirne un’altra quando Champagne Supernova è nell’aria) e persino un tamburello integrato, in perfetto stile Liam. A lanciare il prodotto, un murale di nove metri comparso nei pressi dell’Etihad Stadium di Manchester: un richiamo potente alle origini della band e al legame con la città.

Gig in LIDL — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 2, 2024