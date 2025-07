Jovabikeparty, la festa è al No Borders Music Festival con Jovanotti

Le regole valgono per tutti: al #Jovabikeconcert del No Borders Music Festival si può arrivare solo in bicicletta, non ci sono eccezioni. Piove? Ci si copre con qualche giacca. Il tragitto è lungo e si arriva bagnati? Ci si asciuga, una soluzione si trova sempre. Perché, come insegna Lorenzo, “siamo in viaggio – sempre in viaggio – non ti puoi fermare mai”.

Il #Jovabikeparty diventa realtà: in cinquemila in bicicletta al No Borders Music Festival

Ci sono ragazzi e ragazze di ogni età, genitori anche con bambini piccolissimi, amici di lunga data e qualcuno che parte da solo ma che nel tragitto si unisce al popolo di Jova: quando si va a un concerto di Lorenzo, ovunque sia, si è sempre parte di un gruppo. Una grande verità che tocco con mano appena vedo una marea di gente in festa, in un luogo magico come i Laghi di Fusine. Anch’io con i miei colleghi sono salita in bicicletta e sì, ho preso tanta pioggia. Ma arrivare in un luogo così e sentirsi pervasa di quell’energia positiva di cui si ha sempre bisogno ripaga ogni sforzo. È bello vedere questa marea umana in festa, ancora più incredibile vedere come Jovanotti riesca sempre a creare qualcosa di nuovo ogni volta, e soprattutto in linea con chi è lui: il #Jovabikeparty ne è un esempio perfetto, ma anche la festa che crea anche qui, al No Borders.

Jova, cantastorie con l'elisir di lunga gioia

Sì: Jova è il cantastorie che tutti vorremmo ascoltare almeno una volta nella vita (e poi un’altra, un’altra ancora), l’alchimista dell’elisir di lunga gioia e musica. Ma non chiedetegli l’ingrediente segreto: fatevi solo inebriare dalla sua pozione magica, e andrà tutto bene. È quello che è accaduto anche in un sabato di luglio, in un concerto senza scaletta fissa, ma con tanta bella musica. Jovanotti lo dice subito: "Non abbiamo un ordine prefissato, e il brano Piove lo teniamo come amuleto… Metti che inizia la pioggia, noi siamo pronti! La festa, però, inizia, e Jova è un vulcano di energia, tanto che riesce nell’impresa di far uscire anche un po’ di sole. Canta Occhi a cuore, Oceanica, Ragazza magica, Serenata rap prima di chiedere l’aiuto del pubblico per Quel mazzolin di fiori: qui partono i cori da stadio, e lo sguardo di Jova divertito sembra quasi voler dire: Ma cosa siamo riusciti a fare, che figata! Tra un brano e l’altro c’è spazio anche per un momento dedicato a ciò che sta accadendo nel mondo, con Lorenzo che parla della pace, sempre e comunque, in ogni Paese e in ogni circostanza. E dell'importanza di superare i confini, ciò che fa la musica ogni giorno e soprattutto il No Borders Festival, che proprio a questo obiettivo ha dedicato il suo nome. E porta avanti questa missione da trenta edizioni. Un concerto che sì, è stato una festa gigantesca, nel rispetto dell'ambiente. E che ha confermato un'idea molto chiara: se Jova si inventa qualcosa, in qualsiasi parte del mondo, la farà. Senza paura, ma sempre con i suoi amici musicisti, pronti a suonare e a farci stare bene, anche per poco. Qualcosa di cui tutti, oggi più che mai, abbiamo bisogno.

Ps: ah, alla fine Piove non l'ha cantata: c'era il sole!