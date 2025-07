Tour Oasis 2025, 4 luglio primo concerto a Cardiff: tutto sulla data

Il palco del Principality Stadium di Cardiff non sarà riservato soltanto agli Oasis. Le serate saranno aperte da due artisti britannici ben noti: Richard Ashcroft, iconico frontman dei The Verve, e la band di Liverpool Cast, protagonisti della scena Britpop. Il repertorio atteso di Ashcroft include brani storici come Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don’t Work e Lucky Man. La sua connessione con i Gallagher risale agli esordi, quando nel 1993 gli Oasis fecero da spalla ai The Verve. I due artisti si sono incrociati anche di recente: Ashcroft è salito sul palco con Liam a Finsbury Park nel 2018 e ha collaborato nuovamente con lui nel 2022.

Anche John Power, leader dei Cast, è legato alla band sin dai tempi del leggendario concerto di Knebworth Park del 1996, e ha partecipato nel 2024 al tour per il trentennale di Definitely Maybe.