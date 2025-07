Andrew Garfield e Monica Barbaro, nuova coppia svelata a Wimbledon

Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni discrete, la star britannica e l’attrice statunitense nominata all’Oscar per la sua interpretazione di Joan Baez nel film A Complete Unknown sono tornati a far parlare di loro con una comparsata pubblica che ha attirato l’attenzione di fan e media. I due sono stati immortalati insieme a Wimbledon nei giorni scorsi, confermando il legame affettivo che si vocifera da tempo



Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni discrete, Andrew Garfield e Monica Barbaro sono tornati a far parlare di loro come coppia con una comparsata pubblica che ha attirato l’attenzione di fan e media. I due sono stati immortalati insieme a Wimbledon nei giorni scorsi, confermando il legame affettivo che si vocifera da tempo.

La star britannica e l’attrice statunitense nominata all’Oscar per la sua interpretazione di Joan Baez nel film A Complete Unknown hanno quindi finalmente deciso di mettere sotto i riflettori la loro storia d'amore.

Una coppia sotto i riflettori Il 6 luglio 2025, Andrew Garfield e Monica Barbaro si sono presentati al prestigioso All England Tennis and Croquet Club di Londra, dove hanno assistito al celebre torneo. I due sono stati visti camminare mano nella mano, sfoggiando abiti Ralph Lauren abbinati, entrambi in total white. La loro apparizione ha riacceso l’interesse sulla relazione, di cui si parla sin da febbraio 2025. In quel mese, alcuni spettatori avevano notato la presenza della coppia tra il pubblico di uno spettacolo teatrale londinese. Poco dopo, una fonte aveva confermato al magazine americano People che Monica Barbaro, interprete nel film A Complete Unknown, e Andrew Garfield, protagonista di We Live in Time, si stavano frequentando. Da allora, la coppia è stata più volte fotografata insieme, sia durante eventi mondani a Hollywood che nella vita quotidiana. Tuttavia, né Andrew Garfield né Monica Barbaro hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione. Approfondimento Andrew Garfield compie 40 anni, ecco i suoi migliori film

La posizione di Garfield sulla vita privata Andrew Garfield ha più volte manifestato la sua volontà di mantenere un certo riserbo sulla propria sfera personale. Nonostante ciò, in passato ha espresso opinioni sincere sul significato delle relazioni monogame, definendole “sacre” per via della dedizione esclusiva che comportano. Una posizione coerente con il desiderio di proteggere la propria intimità dalle luci della ribalta. Approfondimento We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo, il trailer del film

Il profilo di Monica Barbaro Monica Barbaro ha costruito una carriera solida nel panorama cinematografico e televisivo statunitense. È conosciuta per le sue interpretazioni in Top Gun: Maverick e in serie televisive come Chicago P.D.. Il ruolo che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera è stato quello di Joan Baez nel film A Complete Unknown, uscito nel 2024. La performance, che le è valsa una candidatura agli Oscar, ha richiesto un impegno artistico notevole. Intervistata dalla rivista Harper’s Bazaar, l’attrice ha raccontato le sfide affrontate per interpretare la celebre cantante, dovendo adattare la sua voce a tonalità complesse e imparare tecniche come il vibrato, oltre a suonare la chitarra.

Monica Barbaro e Andrew Garfield saranno anche co-protagonisti nel film Artificial, attualmente in fase di sviluppo. Approfondimento A Complete Unknown, attori del film a confronto con i personaggi reali

Per Barbaro, una formazione tra danza e recitazione Prima di affermarsi come attrice, Monica Barbaro ha coltivato una passione per la danza. Si è laureata nel 2010 alla Tisch School of the Arts della New York University. In un episodio del podcast Awards Circuit del magazine americano Variety andato in onda nel dicembre 2024, Barbaro ha confidato di desiderare un progetto cinematografico in cui la danza possa avere un ruolo centrale: "È una parte enorme di me e voglio usarla prima di diventare troppo 'geriatrica'". Approfondimento Andrew Garfield senza cibo e sesso per interpretare il film Silence

I momenti pubblici della coppia La prima apparizione pubblica documentata della coppia risale al gennaio 2025, quando hanno partecipato al party annuale organizzato da W Magazine. A febbraio, un fan ha diffuso un video che mostrava i due seduti fianco a fianco durante una rappresentazione teatrale di Richard II con Jonathan Bailey. Nel maggio 2025, Monica Barbaro ha debuttato al Met Gala. Anche se Andrew Garfield non ha sfilato con lei sul tappeto rosso, un video pubblicato da Cosmopolitan lo ritrae mentre attende l’attrice fuori dal Mark Hotel di New York, accogliendola con un abbraccio. Per l’occasione, Barbaro ha indossato un abito ispirato al New Look di Dior del 1947, per poi cambiarlo con un vestito in tulle nero, sempre Dior, quando ha raggiunto Garfield. Approfondimento Vip in vacanza: Andrew Garfield ha scelto Ischia