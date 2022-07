Vip in vacanza: Andrew Garfield ha scelto Ischia

Questa estate, Andrew Garfield ha scelto l’Italia per le sue vacanze estive. O, meglio, l’Italia ha scelto Andrew Garfield. L’attore, infatti, si trova nel nostro Paese sia per trascorrere un periodo di relax tra sole e mare, sia per lavoro. Nelle scorse ore il protagonista di Spiderman è stato a Ischia dove, nella splendida cornice dell’isola partenopea, è stato una delle star indiscusse dell’ Ischia Global Film & Music festival , rassegna cinematografica diventata un appuntamento imperdibile nell’estate italiana. Uno degli attori di maggior successo è stato acclamato dai più piccoli e non solo. Durante la sua permanenza ne ha approfittato per scoprire l’Isola verde e le sue bellezze, sia via mare che via terra, immergendosi completamente nelle sue atmosfere.

Il lavoro è stato sicuramente una componente fondamentale della vacanza a Ischia di Andrew Garfield, che tuttavia non ha rinunciato a godere dell’Isola verde. Durante i giorni trascorsi in Campania, infatti, l’attore è stato più volte avvistato in barca attorno all’isola e non sono mancate le escursioni a Capri e lungo la costa della penisola. Garfield si è concesso qualche momento di meritato relax tra un impegno lavorativo e l’altro, accompagnato spesso da un cicerone d’eccezione come Pascal Vicedomini. Garfield ha dimostrato anche di apprezzare la cucina campana, deliziando il suo palato con le prelibatezze ischitane, soprattutto il pesce fresco di giornata. Insieme a Garfield, durante le escursioni in barca, ci sono stati Vito Maria Schnabel, mercante d'arte americano.

“La vita vera non è ciò che postiamo sui social. Anzi, può capitare di pensare di vivere ciò che condividiamo, come in una sorta di circolo vizioso volto a esaltare il nostro ego. Piuttosto, dobbiamo apprezzare ciò che osserviamo senza la mediazione degli smartphone ed evitare di dimenticarci di amare chi abbiamo vicino”, ha dichiarato Garfield durante Ischia Global Film & Music festival. Un messaggio che sembrava diretto alla generazione Z che lo acclama e lo ammira in ogni sua uscita.