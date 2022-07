Andrew Garfield interpreterà Richard Branson nella serie Hot Air

L'attore vestirà i panni del patron di Virgin nella nuova serie a lui dedicata diretta da David Leitch Condividi

Emergono nuovi dettagli sul prossimo impegno lavorativo di Andrew Garfield, che in questi giorni era ospite al festival del cinema di Ischia. Pochi giorni fa, infatti, l'attore ha firmato per interpretare Richard Branson nella nuovissima serie Hot Air. La notizia è stata rilanciata dal sempre informatissimo sito Deadline. Si tratta di un progetto nuovo, ancora in fase embrionale, per il quale non sono ancora stati indicati né la rete né il servizio streaming nel quale si prevede che il prodotto debba essere trasmesso. Stando alle indiscrezioni, però, si sa che il regista sarà David Leitch, lo stesso di Deadpool 2. La produzione sarebbe comunque alla ricerca del miglior acquirente, in modo tale da mandare la serie in onda il prima possibile.

Anticipazioni su Hot Air approfondimento Under the Banner of Heaven, trailer ufficiale della serie con Garfield Si sa ancora troppo poco della serie. Tra le certezze che finora sono trapelate c’è la sceneggiatura di John Croker, che ha già firmato Paddington 2. La serie sarà strutturata in sei episodi e prende ispirazione dal libro Dirty Tricks, scritto dal giornalista investigativo Martyn Gregory, che ha prodotto un documento completo sulla vita di Richard Branson, l’imprenditore miliardario che ha fondato il Virgin group, dagli esordi nel mondo dell’imprenditoria fino all’incredibile ascesa di Virgin Atlantic Airways. Un viaggio nella vita di uno degli imprenditori più visionari del Novecento e del primo decennio degli anni Duemila, che avrà una trasposizione seriale fedele alla realtà. Andrew Garfield non sarà solo l’attore principale ma insieme a Croker sarà parte della produzione esecutiva del progetto, in collaborazione con la 87North, composta da David Leitch, Kelly McCormick e Dan Seligmann, e con la Two&Two, di Babak Anvari e Lucan Toh. Lo studio della produzione è Universal International Studios, una divisione del gruppo Universal Studio.

Chi è Richard Branson Richard Branson creò il suo impero dal nulla nel 1984, iniziando con il noleggio di un aereo. In pochi anni, la sua Virgin crebbe a dismisura e iniziò a entrare in competizione con un colosso dei cieli come la British Airways, quando negli anni Novanta la sua compagnia aerea ebbe l’autorizzazione ad atterrare nel Regno Unito. In quel momento iniziò una vera e propria guerra di mercato tra le due compagnie, con il gigante inglese che tentò in tutti i modi di carpire informazioni e di speronare l’ascesa di Virgin, attuando anche pratiche non corrette. Tra queste spicca una sorta di strategia di spionaggio messa in atto da British Airways per infiltrarsi tra le linee del suo competitor e rubarne i segreti. Sentendosi minacciata, la compagnia inglese le tentò tutte per riportare i passeggeri sui suoi aerei, tanto che nella causa intentata da Branson, British Airways fu costretta a pagare le spese legali e i danni alla Virgin. Ed è solo un pezzo della straordinaria avventura imprenditoriale del magnate dei cieli che verrà portata sul piccolo schermo da Hot Air.