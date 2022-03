Under the Banner of Heaven, trailer ufficiale della serie con Garfield

Il cast di Under the Banner of Heaven

Oltre ad Andrew Garfield, nominato agli Oscar del 2022 per la sua interpretazione in Tick, Tick… Boom!, nel cast è presente anche Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Brenda Lafferty. A seguire, ecco Sam Worthington e Wyatt Russell che avranno la parte dei fratelli Lafferty, cioè Ron e Dan. A completare il cast, poi, spazio a Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl. La sceneggiatura è curata da Dustin Lance Black, mentre alla regia ci sono David Mackenzie e Isabel Sandoval.

Prima serie tv da protagonista per Andrew Garfield

Per l’attore di Los Angeles si tratta del primo ruolo da protagonista in una serie tv. Egli era già apparso in cinque episodi di Sugar Rush del 2005 e in due puntate di Doctor Who nel 2007. Per quanto concerne la sua carriera cinematografica, invece, il discorso è ben più ampio. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2007 con Leoni per agnelli con la regia di Robert Redford. Il suo nome, però, ha avuto un impatto maggiore quanto ha interpretato Spider-Man nei due reboot diretti da Marc Webb nel 2012 con The Amazing Spider-Man e nel 2014 con The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Due film, però, che non hanno riscosso grandissimo successo a livello di botteghino e di critica. Nel recente Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield è tornato a interpretare l’Uomo Ragno. Infine, per quanto concerne i premi individuali, oltre alla recente nomination agli Oscar, l’attore ha vinto un premio BAFTA nel 2008 come miglior attore in Boy A, un Tony Award come miglior attore in Angels in America – Fantasie gay su temi nazionali e un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale, in Tick, Tick… Boom!.