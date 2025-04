2/15 ©Webphoto

La coppia di protagonisti è appunto formata da Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Lui deve ospitare lei solo per 30 notti, cosa potrà mai andare storto? Eppure, l’esuberanza della donna e la sua schiettezza metteranno a dura prova la routine dell’uomo, incastrato in una relazione che non fa scintille e in un lavoro in cui non riesce a imporsi come vorrebbe

Micaela Ramazzotti alla Festa del cinema di Roma