Felicità, cosa sapere sull’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti

L’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, dal titolo Felicità, sarà in Concorso all’80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In particolare, il film di Micaela Ramazzotti è l’unico film italiano presente nella sezione Orizzonti Extra, che comprende anche Bota Jonë di Luàna Bajrami, Nazavzhdy-Nazavzhdy di Anna Buryachkova, El Rapto di Daniela Goggi, Day Of The Fight di Jack Huston, In The Land Of Saints And Sinners di Robert Lorenz, Pet Shop Boys di Olmo Schnabel, Stolen di Karan Tejpal e L’Homme d’Argile di Anaïs Tellenne. Micaela Ramazzotti, nota per la sua parte in numerosi film come Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Il nome del figlio e La pazza gioia, ha alle spalle diverse partecipazioni alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ma sempre come interprete: al festival di Venezia del 2006, ad esempio, aveva ricevuto il premio “Wella Cinema Donna” come attrice rivelazione. Quest’anno invece, Ramazzotti torna in veste di regista e attrice protagonista, in un film che racconta una difficile storia familiare. Per l’occasione, Micaela Ramazzotti ha dichiarato quanto segue: “Sono onorata e orgogliosa che proprio la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sia la prima a voler bene a Felicità. Cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno”. Ramazzotti non è l’unica cineasta che, quest’anno, fa il suo debutto dietro la macchina da presa: anche Kasia Smutniak esordisce infatti alla regia con il documentario MUR, che verrà invece presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2023.