Emma Fasano è la protagonista di Maledetta Primavera, il film di Elisa Amoruso in onda in prima tv su Rai 3 martedì 10 settembre. Nella pellicola, liberamente ispirata al romanzo Shirley della stessa Amoruso, Emma veste i panni della tredicenne Nina. Figlia di due genitori che litigano sempre, e con un fratello dal carattere problematico, Nina si trasferisce dal centro di Roma in una periferia grigia e triste, perdendo amicizie e affetti

