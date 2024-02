Un Amore, Micaela Ramazzotti racconta Anna

L'attrice, che recita accanto a Stefano Accorsi nella miniserie Sky Original, spiega quali sono le caratteristiche della donna di cui ha interpretato il ruolo. I nuovi episodi di Un amore arrivano venerdì 23 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

I nuovi episodi di Un amore, la miniserie Sky Original trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arrivano venerdì 23 febbraio ( LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). La storia d’amore tra Alessandro e Anna, capace di resistere agli anni e sopravvivere attraverso le lettere che i due si scambiano, entra nel vivo. Dopo avervi mostrato il video in cui Stefano Accorsi racconta il suo Alessandro , vi proponiamo quello nel quale Micaela Ramazzotti parla della sua Anna. Potete vedere il video in testa a questo articolo.

UN AMORE, IL CAST DELLA SERIE

Un amore andrà con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime).Protagonisti sono Stefano Accorsi (La dea fortuna, Veloce come il vento, L’ultimo bacio, 1992-1993-1994) e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La felicità, Gli anni più belli, La tenerezza). Entrambi vincitori del David di Donatello, i due interpreti saranno i protagonisti Alessandro e Anna. Nel cast anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì, Chiamami ancora amore), Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze, Il Signor Diavolo), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Non mi lasciare) e Camille Dugay (Django, Mi piace lavorare (Mobbing), Cuore Sacro). Con loro Beatrice Fiorentini e Luca Santoro nei panni dei giovani Alessandro e Anna. E con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia).