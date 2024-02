Un amore, conversazione tra Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

La serie tv Sky Original arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now venerdì 16 febbraio. I protagonisti si confrontano in questo video tra carriera, vita privata e sul significato dell'amore

La nuova serie Sky Original Un amore arriva venerdì 16 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ( LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). Prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è una serie creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino , diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino , Giordana Mari , Teresa Gelli , Francesco Lagi , Stefano Accorsi.

Protagonisti sono Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti , nei panni di Alessandro e Anna, che dopo essersi conosciuti durante un interrail in Spagna ed essersi scritti per anni senza più rivedersi, si incontrano di nuovo a Bologna, scoprendo che quella fiamma che si era accesa quasi trenta anni prima non si è mai spenta.

UN AMORE, IL CAST DELLA SERIE

Un amore andrà con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime).Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza, ambientata fra Bologna e la Spagna e raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte, interpretata da un cast guidato da due degli attori più amati del cinema e della tv italiani: Stefano Accorsi (La dea fortuna, Veloce come il vento, L’ultimo bacio, 1992-1993-1994) e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La felicità, Gli anni più belli, La tenerezza). Entrambi vincitori del David di Donatello, i due interpreti saranno i protagonisti Alessandro e Anna. Nel cast anche Alessandro Tedeschi (Blocco 181, Il Colibrì, Chiamami ancora amore), Andrea Roncato (Ricordati di me, Il cuore grande delle ragazze, Il Signor Diavolo), Ivan Zerbinati (La Porta Rossa 3, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, Non mi lasciare) e Camille Dugay (Django, Mi piace lavorare (Mobbing), Cuore Sacro). Con loro Beatrice Fiorentini e Luca Santoro nei panni dei giovani Alessandro e Anna. E con la partecipazione di Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia).