Il 16 febbraio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Un amore, la nuova serie Sky Original creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. Una serie in sei episodi prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Nel video che trovate in testa a questo articolo, potete vedere uno speciale realizzato da Sky per lanciare la serie.

LA STORIA

Quello tra Anna e Alessandro è un amore che nasce per caso durante un interrail in Spagna e che prosegue per scelta, attraverso una corrispondenza epistolare lunga oltre 20 anni, senza che i due si vedano più. Fino a quando Alessandro torna a Bologna per ragioni familiari e decide di proporre ad Anna un incontro… Passato e presente si fondono, Alessandro e Anna esistono ai nostri occhi solo insieme, tutto quello che c’è stato in mezzo ai loro due incontri viene narrato solo dalle lettere che si sono scambiati, e la loro vita finisce per essere inevitabilmente stravolta dal sentimento che non si è mai sopito.