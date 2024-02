Un amore, cast della serie tv Sky con Accorsi e Micaela Ramazzotti

8/15 Lucia Faraig

Beatrice Fiorentini interpreta la protagonista Anna da giovane, affiancata dal collega Luca Santoro (che interpreta il personaggio di Alessandro negli anni Novanta). In questa foto di scena che arriva dal set dell’episodio 1 della serie la vediamo al centro. Un amore andrà con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, oltre a essere disponibile on demand in 4K HDR (per i clienti Extra anche nella sezione on demand Primissime). Credits: Lucia Faraig