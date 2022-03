Il Re, Anna Bonaiuto racconta il suo personaggio: Laura Lombardo

La serie tv Sky Original arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 18 marzo. Scopriamo in questo video il personaggio di Laura Lombardo, la pm antagonista di Bruno Testori Condividi

Laura Lombardo è una dei personaggi principali de Il Re, la serie Sky Original che debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 18 marzo (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Interpretata da Anna Bonaiuto, è una pm che indaga sui fatti accaduti nel carcere San Matteo e un po’ alla volta scopre i meccanismi della gestione voluta dal direttore Bruno Testori (Luca Zingaretti), diventando la sua antagonista. Nel video che potete vedere in alto su questa pagina, Anna Bonaiuto racconta il personaggio con l’aiuto del regista Giuseppe Gagliardi, dello sceneggiatore Peppe Fiore e dei colleghi di set Luca Zingaretti, Isabella Ragonese e Alessandro Gazale.

Le parole di Anna Bonaiuto vedi anche Il Re, Luca Zingaretti racconta il suo personaggio: Bruno Testori “È un giudice che viene incaricato di indagare su questo carcere perché c’è stata una morte”, spiega l’attrice. “Mi piace la sua ironia, questa sua grande moralità, questo non cedere, andare avanti, non farsi sopraffare. Ha rinunciato alla vita privata per questo lavoro, perché la giustizia è la sua ossessione. Non pensa ci siano varie giustizie, ce n’è una e nessuno può derogare a questa”. Cinica, arguta, pm a fine carriera, smaliziata e disillusa, Laura Lombardo comincia a capire che all’interno del carcere, tutti nascondono qualcosa. “Si rende conto che questo direttore ha intorno a sé una schiera di uomini che fanno quadrato intorno a lui. Sarà molto dura e molto ossessiva la sua indagine”.

IL RE, SINOSSI vedi anche Il Re, Isabella Ragonese racconta il suo personaggio: Sonia Massini Il San Michele è un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio - prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti - rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente.