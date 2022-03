Il Re, Luca Zingaretti racconta il suo personaggio: Bruno Testori

La nuova serie tv Sky Original debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 18 marzo. Scopriamo il suo protagonista dalla voce dell'attore che lo interpreta Condividi

Bruno Testori è il personaggio principale di Il Re, la serie Sky Original che debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 18 marzo (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Un direttore di carcere interpretato da Luca Zingaretti, che ne parla nel video che potete vedere in alto su questa pagina con l’aiuto di Peppe Fiore (sceneggiatore), Giuseppe Gagliardi (regista) e dei colleghi attori Alessandro Gazale (Davide Piras) e Anna Bonaiuto (Laura Lombardo).

Le parole di Luca Zingaretti "Bruno Testori è un uomo che pensa che in ogni società e in ogni comunità ci siano dei lavori sporchi da fare – spiega Zingaretti -. E qualcuno questo lavoro sporco lo dovrà pur fare. E pensa che se tocca a te, non ti puoi sottrarre". Un uomo "presuntuoso e narcisista" , convinto che il suo punto di vista sia il migliore possibile". Ma soprattutto un uomo, fuori da ogni cliché, con i suoi lati forti e le sue debolezze: "Credere così tanto a qualcosa ti rende forte ma ti rende anche fragile - continua Zingaretti -. Un uomo che è come noi ma si trova in quel momento e dice che faccio? Non posso mollare, devo andare avanti. E andando avanti continua a fare errori".

IL RE, SINOSSI Il San Michele è un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all'occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio - prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti - rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l'Occidente.