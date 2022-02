Il Re, il trailer della nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti

Un prison drama prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, in collaborazione con Zocotoco. Protagonista Luca Zingaretti, regia di Giuseppe Gagliardi. Nel cast Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova e Giorgio Arcangeli. Su Sky Atlantic e NOW dal 18 marzo

Mancano poche settimane alla partenza su Sky e in streaming su NOW de Il Re, il prison drama con Luca Zingaretti (FOTO). In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), la serie Sky Original si mostra oggi nelle immagini del trailer ufficiale che annuncia il debutto fissato per il 18 marzo. Potete vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.

Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, Il Re, vede Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.