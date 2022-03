Il Re, Isabella Ragonese racconta il suo personaggio: Sonia Massini

La nuova serie tv Sky Original arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 18 marzo. Scopriamo in questo video il personaggio interpretato da Isabella Ragonese Condividi

Sonia Massini è tra i personaggi più importanti de Il Re, la serie Sky Original che debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 18 marzo (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Interpretata da Isabella Ragonese, è una agente di polizia penitenziaria del carcere San Matteo, pupilla e allo stesso tempo spina nel fianco di Bruno Testori, il direttore interpretato da Luca Zingaretti. Nel video che potete vedere in alto su questa pagina, Isabella Ragonese racconta il personaggio con l’aiuto del regista Giuseppe Gagliardi, dello sceneggiatore Peppe Fiore e di Luca Zingaretti.

Le parole di Isabella Ragonese leggi anche Il Re, Luca Zingaretti racconta il suo personaggio: Bruno Testori “Sonia è un personaggio straordinario, l’unica donna in questo contesto e ha un rapporto molto particolare con Bruno”, spiega Isabella Ragonese. È una “anima critica e allieva più promettente di Bruno”, le fa eco Luca Zingaretti. “Prende esempio per certe cose ma allo stesso tempo ha una sua etica che viene continuamente sabotata e messa in discussione”, approfondisce l’attrice. “Non può mai abbassare la guardia, in qualsiasi momento potrebbe scoppiare, ha scatti di rabbia repressa anche molto forti”. Sonia è un personaggio dinamico, che cambia, attraversa un percorso di corruzione che dal punto di vista di Bruno è un percorso di maturazione e passaggio all’età adulta. “Un personaggio shakesperiano – conclude Ragonese – ha dei dubbi che vanno a toccare proprio gli elementi morali della sua vita”.

IL RE, SINOSSI vedi anche Il Re, il trailer della nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti Il San Michele è un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio - prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti - rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente.