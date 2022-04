Edoardo Leo compie 50 anni: i suoi film migliori. FOTO

2/10 ©Webphoto

“Diciotto anni dopo” (2009) - È una storia di famiglia, di due fratelli lontani che poi si riavvicinano. Mirko (interpretato da Edoardo Leo) e Genziano non si vedono e non si parlano da quando la madre morì in un incidente stradale in cui furono coinvolti anche loro. Da quel giorno le vite dei due ragazzi hanno preso pieghe diverse, ma si troveranno di nuovo insieme, alla morte del padre

'Power of Rome', Edoardo Leo e le emozioni della Storia