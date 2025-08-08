Mostra di Venezia 2025, Premio SIAE alla Carriera a Dario Argento

Alle Giornate degli Autori della 22ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) rende omaggio a uno dei Maestri più influenti del cinema italiano e internazionale: Dario Argento . Il regista riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori , istituito nel 2023 e conferito in passato ad autori come Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino.

Dario Argento: il Maestro dell’horror italiano

Autore di capolavori come Il gatto a nove code (1971), Profondo Rosso (1975), Suspiria (1977), Inferno (1980) e Phenomena (1985), Argento ha ridefinito il cinema horror italiano, fondendo tensione, libertà creativa e una visione estetica che ha ispirato registi come John Carpenter, Guillermo del Toro e Quentin Tarantino.

Il suo linguaggio, innovativo e riconoscibile, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della settima arte.

Le parole della SIAE

“SIAE è orgogliosa di rendere omaggio a un Maestro del nostro cinema – ha dichiarato Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE –. Dario Argento ha rivoluzionato l’immaginario cinematografico fondendo scrittura, regia e visione in un linguaggio iconico. Nei suoi film, l’ombra e il mistero si raccontano con ritmo e profondità”.