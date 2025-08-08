Mostra di Venezia 2025, Premio SIAE alla Carriera a Dario Argento

Esplora tutte le offerte Sky
Mostra del Cinema di Venezia 2025, Premio SIAE Andrea Purgatori a Dario Argento

Cinema

Alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Il Maestro dell’horror riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, già assegnato a Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino

Mostra del Cinema di Venezia 2025: Dario Argento premiato con il SIAE Andrea Purgatori alla Carriera

Alle Giornate degli Autori della 22ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) rende omaggio a uno dei Maestri più influenti del cinema italiano e internazionale: Dario Argento.
Il regista riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, istituito nel 2023 e conferito in passato ad autori come Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino.

 

Dario Argento: il Maestro dell’horror italiano

Autore di capolavori come Il gatto a nove code (1971), Profondo Rosso (1975), Suspiria (1977), Inferno (1980) e Phenomena (1985), Argento ha ridefinito il cinema horror italiano, fondendo tensione, libertà creativa e una visione estetica che ha ispirato registi come John CarpenterGuillermo del Toro e Quentin Tarantino.
Il suo linguaggio, innovativo e riconoscibile, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della settima arte.

Le parole della SIAE

SIAE è orgogliosa di rendere omaggio a un Maestro del nostro cinema – ha dichiarato Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE –. Dario Argento ha rivoluzionato l’immaginario cinematografico fondendo scrittura, regia e visione in un linguaggio iconico. Nei suoi film, l’ombra e il mistero si raccontano con ritmo e profondità”.

 

Approfondimento

Dario Argento, un libro racconta gli anni 2000 del grande regista

La cerimonia e il 50° anniversario di Profondo Rosso

Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò.
Poche ore prima, alle 15:00, Argento visiterà la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema, curata da Luca Siano e organizzata dall’Archivio Sandro Simeoni in collaborazione con Giornate degli Autori, Isola Edipo e Ferrara La Città del Cinema.
Tra i manifesti originali esposti, spicca quello di Profondo Rosso, esposto in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita del cult horror.

Approfondimento

Mister Paura presenta Profondo Rosso
Cinema

Profondo Rosso di Dario Argento compie 50 anni, 16 curiosità sul film

Il capolavoro del Maestro del terrore compie mezzo secolo. Per celebrare l'anniversario, torna al cinema con proiezioni speciali per tutto il 2025, grazie alla collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People (la lista delle sale aggiornata è sul sito di Cat People, che distribuisce il film). Si può guardare anche in streaming, disponibile su tanti streamer, da Apple TV+ e Prime Video (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a Mediaset Infinity. Ecco alcuni segreti legati allla pellicola

