Bruce Springsteen torna ad attaccare Trump: "Razzista e traditore"

Il "Boss" del rock è tornato ad attaccare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Bruce Springsteen, arrivato a Washington per un concerto, ha attaccato duramente il presidente durante uno spettacolo di tre ore nello stadio di baseball della città. Duro critico di Trump, Springsteen lo ha definito "razzista, incompetente e traditore" mentre introduceva il primo brano della serata, una cover di "War" di Edwin Starr.

La guerra del Boss contro il presidente Usa

Il leggendario cantante americano, 76 anni, è tornato al centro del dibattito politico negli ultimi mesi dopo aver scritto e registrato una canzone di protesta, "Streets of Minneapolis", quasi immediatamente dopo che Alex Pretti, un infermiere, era stato ucciso in quella città del Minnesota da agenti federali il 24 gennaio. Introducendo il brano a Washington, Springsteen ha affermato che gli agenti federali hanno "portato morte e terrore" a Minneapolis, ma "hanno scelto la città sbagliata".