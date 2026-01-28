Bruce Springsteen pubblica il brano Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen ha diffuso sui social il brano inedito Streets of Minneapolis, scritto e registrato in pochi giorni dopo i recenti fatti avvenuti nella città americana. La canzone è dedicata alla popolazione di Minneapolis, agli immigrati e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, uccisi durante un’operazione dell’ICE

Una canzone pubblicata in pochi giorni Bruce Springsteen ha pubblicato a sorpresa sui propri canali social un nuovo brano intitolato Streets of Minneapolis. Secondo quanto dichiarato dallo stesso artista, la canzone è stata scritta il sabato, registrata il giorno successivo e resa pubblica immediatamente dopo, come risposta agli eventi verificatisi a Minneapolis durante un’operazione dell’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione. Nel messaggio che accompagna l’uscita del brano, Springsteen spiega che la canzone è dedicata alla città, ai “vicini di casa immigrati” e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, morti nel corso dell’intervento. Il testo si chiude con un invito alla libertà: “Stay free”.

Il racconto di Minneapolis nei versi Il brano alterna una struttura inizialmente acustica a un arrangiamento più ampio e corale. Nei versi, Springsteen descrive una città segnata da scontri, proteste e repressione, citando esplicitamente l'azione delle forze federali. Minneapolis viene raccontata come uno spazio attraversato da tensioni civili e politiche, con immagini legate al freddo invernale, alle strade innevate e alla presenza armata degli agenti. All'interno del testo vengono ricordati per nome Alex Pretti e Renee Good, citati come vittime degli scontri, in una narrazione che assume anche la forma di un omaggio commemorativo.

I riferimenti politici Nel testo della canzone compaiono riferimenti diretti all'amministrazione federale e all'ex presidente Donald Trump, menzionato nei versi come figura politica associata alle operazioni dell'ICE. Il linguaggio utilizzato da Springsteen è esplicito e colloca il brano all'interno di una tradizione di canzoni di commento sociale e politico. Il ritornello include un momento di canto collettivo, costruito come uno slogan, che rafforza l'impianto da brano di protesta e la dimensione pubblica del messaggio.