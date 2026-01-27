La portavoce del dipartimento della Sicurezza interna ha smentito che Greg Bovino sia stato rimosso da comandante del Border Patrol. Oggi intanto gli agenti federali inizieranno a lasciare la città, secondo il sindaco Frey. Ed è giallo sulla presenza dell'Ice a Milano Cortina: Piantedosi lo esclude, ma secondo l'ambasciata Usa gli agenti "saranno di supporto per monitorare eventuali rischi"
in evidenza
Gregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso dal suo ruolo. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua destituzione dopo i fatti di Minneapolis. Oggi intanto gli agenti federali inizieranno a lasciare la città, secondo il sindaco Frey. "Tra arrestare una persona e ucciderla c'è una bella differenza", commenta da parte sua Tajani. Ed è giallo sulla presenza dell'Ice a Milano Cortina: Piantedosi lo esclude, ma secondo l'ambasciata Usa gli agenti "saranno di supporto per monitorare eventuali rischi.
Gli approfondimenti:
- Minneapolis, agente ICE uccide altro uomo. Trump: sindaco e governatore incitano protesta
- Minneapolis, 37enne ucciso dagli agenti ICE: il momento dello sparo
- Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Usa: dipartimento Sicurezza interna, 'Bovino non è stato rimosso'
Gregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua destituzione dopo i fatti di Minneapolis. "Il comandante Gregory Bovino non è stato sollevato dal suo incarico", ha scritto, definendo il capo della Border Patrol "elemento chiave del team del presidente e un grande americano". Bovino comunque dovrebbe lasciare oggi Minneapolis insieme ad una parte dei suoi agenti, mentre nella città del Minnesota è atteso lo 'zar dei confini' Tom Homan inviato da Donald Trump