Minneapolis, Trump frena: oggi agenti federali ICE iniziano a lasciare la città. LIVE

Mondo

La portavoce del dipartimento della Sicurezza interna ha smentito che Greg Bovino sia stato rimosso da comandante del Border Patrol. Oggi intanto gli agenti federali inizieranno a lasciare la città, secondo il sindaco Frey. Ed è giallo sulla presenza dell'Ice a Milano Cortina: Piantedosi lo esclude, ma secondo l'ambasciata Usa gli agenti "saranno di supporto per monitorare eventuali rischi"

Gregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso dal suo ruolo. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua destituzione dopo i fatti di Minneapolis. Oggi intanto gli agenti federali inizieranno a lasciare la città, secondo il sindaco Frey. "Tra arrestare una persona e ucciderla c'è una bella differenza", commenta da parte sua Tajani. Ed è giallo sulla presenza dell'Ice a Milano Cortina: Piantedosi lo esclude, ma secondo l'ambasciata Usa gli agenti "saranno di supporto per monitorare eventuali rischi.

Usa: dipartimento Sicurezza interna, 'Bovino non è stato rimosso'

Gregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua destituzione dopo i fatti di Minneapolis. "Il comandante Gregory Bovino non è stato sollevato dal suo incarico", ha scritto, definendo il capo della Border Patrol "elemento chiave del team del presidente e un grande americano". Bovino comunque dovrebbe lasciare oggi Minneapolis insieme ad una parte dei suoi agenti, mentre nella città del Minnesota è atteso lo 'zar dei confini' Tom Homan inviato da Donald Trump

