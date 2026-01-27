Gregory Bovino, il capo della Border patrol, non è stato rimosso. Lo ha precisato su X la portavoce del dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, dopo le notizie circolate nella notte di una sua destituzione dopo i fatti di Minneapolis. "Il comandante Gregory Bovino non è stato sollevato dal suo incarico", ha scritto, definendo il capo della Border Patrol "elemento chiave del team del presidente e un grande americano". Bovino comunque dovrebbe lasciare oggi Minneapolis insieme ad una parte dei suoi agenti, mentre nella città del Minnesota è atteso lo 'zar dei confini' Tom Homan inviato da Donald Trump