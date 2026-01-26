Trump, le radici della violenza dell’ICE e la guerra contro la verità

La morte a Minnneapolis di Alex Pretti per mano degli agenti federali è stata raccontata diversamente dall'amministrazione Trump e dalle evidenze video. L'America non è solo quella che scatena il panico nelle sue stesse metropoli, minaccia la sovranità di altri paesi e flirta con gli autocrati in giro per il mondo. Ci sono stati americani che hanno combattuto per difendere la schiavitù, ma ci sono stati anche americani che hanno dato la vita per abolirla. Ma che origini ha questa violenza?