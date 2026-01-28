Minneapolis, Trump: “Ora de-escalation in Minnesota". LIVE

Trump rimuove Bovino ma salva la Noem. Il presidente americano ha definito "molto triste" la morte di Alex Pretti, ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'immigrazione e ha garantito che "supervisionerà” le indagini per appurare cosa sia successo. L'Ice intanto prepara il ritiro da Minneapolis mentre nella città è arrivato lo "zar dei confini", Tom Homan. La deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, è stat aggredita con uno spray non identificato durante un incontro pubblico
in evidenza
Trump rimuove Bovino ma salva la Noem, annunciando una "mini de-escalation" in Minnesota: "Un cambiamento, non una ritirata". Il presidente americano ha definito "molto triste" la morte di Alex Pretti, 37 anni, ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'immigrazione e ha garantito che "supervisionerà” le indagini per appurare cosa è successo. Ma “l'uomo non avrebbe dovuto portare un'arma durante una protesta”, ha aggiunto. L'Ice intanto prepara il ritiro da Minneapolis mentre nella città è arrivato lo "zar dei confini", Tom Homan. Resta, invece, al suo posto la ministra per la Sicurezza interna Kris Noem. L'Ecuador denuncia, intanto, il tentativo di incursione di un agente Ice nel suo consolato a Minneapolis. L'Ice sarà a Milano Cortina ma non avrà funzione di ordine pubblico in strada. Piantedosi ha incontrato ieri l'ambasciatore Usa stabilendo che gli agenti americani collaboreranno con le autorità italiane per la protezione di atleti e delegazioni Usa.
Gli approfondimenti:
- Minneapolis, agente ICE uccide altro uomo. Trump: sindaco e governatore incitano protesta
- Minneapolis, 37enne ucciso dagli agenti ICE: il momento dello sparo
- Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa
Vescovo Minneapolis: "Serve una riforma che regolarizzi i migranti"
"Serve una soluzione globale e a lungo termine che consenta al Paese di proteggere i propri confini, ridurre al minimo la possibilita' di traffici illeciti e regolamentare in modo ragionevole eventuali nuovi ingressi". Così monsignor Bernard A. Hebda, arcivescovo di St. Paul e Minneapolis, in un'intervista al Sir sulle politiche migratorie negli Stati Uniti. "E' fondamentale garantire uno status legale a quanti si trovano nel Paese senza documenti ma che vivono qui da un certo numero di anni, possano dimostrare di aver messo radici, abbiano contribuito alle loro comunità e mostrino la volontà di rispettare le leggi", aggiunge il presule, sottolineando la necessità di "percorsi che favoriscano la riunificazione familiare ed evitino le separazioni". I vescovi delle sei diocesi del Minnesota, riuniti nella Minnesota Catholic Conference, "stanno cercando di collaborare con i rappresentanti governativi per alleviare l'attuale crisi e promuovere una riforma complessiva delle leggi sull'immigrazione". Sul piano pastorale, monsignor Hebda spiega: "Da tempo cerchiamo di far sentire i nostri immigrati a casa, servendoli nelle loro lingue e rispettando la loro pieta' e le loro tradizioni". Ai cattolici italiani chiede: "Continuate a pregare con fervore per la pace nelle nostre case, nelle nostre citta' e nel nostro Paese".
Vescovo Minneapolis: "Migranti hanno paura e si nascondono"
"Le immagini e i racconti degli arresti e delle detenzioni, insieme alla violenza nelle nostre strade, hanno spinto molti dei nostri fratelli e sorelle migranti, sia con documenti sia senza, a nascondersi". Lo afferma in un'intervista al Sir monsignor Bernard A. Hebda, arcivescovo di St. Paul e Minneapolis, descrivendo le conseguenze delle recenti operazioni federali sull'immigrazione in Minnesota, segnate dalla morte di Alex Pretti e Renee Good. "Molti temono di essere trattenuti e quindi non escono di casa per andare al lavoro, a visite mediche, a fare la spesa o persino per ricevere assistenza spirituale", spiega il presule. "E' una paura che incide sui gesti più ordinari della vita quotidiana". La situazione si riflette anche nella vita delle parrocchie: "La partecipazione alla messa nelle nostre parrocchie che servono le popolazioni latine è drasticamente diminuita. Molti genitori temono che possa accadere qualcosa mentre i loro figli sono a scuola e per questo li tengono a casa". Monsignor Hebda descrive però anche i gesti di solidarietà: "Ogni giorno ricevo fotografie di parrocchiani che comprano e consegnano generi alimentari a famiglie troppo impaurite per uscire, di vicini che accompagnano i bambini a scuola, di sacerdoti e diaconi che coordinano la distribuzione della Comunione a chi è confinato in casa o detenuto".
Usa, chi è Kristi Noem: la segretaria anti-migranti voluta da Donald Trump
Aseguito delle recenti violenze degli agenti dell'Ice a Minneapolis, i democratici alla Camera del Congresso americano hanno stabilito che avvieranno una procedura di impeachment contro Noem, che ricopre il ruolo di segretaria per la Sicurezza interna degli Usa. Anche la Federazione americana dei dipendenti governativi ne ha chiesto le dimissioni. Trump ha però assicurato che Noem "sta facendo un ottimo lavoro" e che "rimane al suo posto"
Usa, chi è Kristi Noem: la segretaria anti-migranti voluta da Donald Trump
Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: come sta cambiando l’agenzia con Trump
Dopo gli episodi delle ultime settimane a Minneapolis, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è finita nuovamente al centro delle polemiche. Quali sono i tempi e le modalità di addestramento degli agenti, aumentati in un anno di 12mila unità grazie agli ingenti fondi sbloccati nella prima finanziaria del Trump bis? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 27 gennaio
Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: i dati dell'agenzia
Trump: "Omar un'impostora, avrà organizzato lei aggressione"
La deputata democratica Omar ''è un'impostora'' e secondo il presidente americano Donald Trump avrebbe organizzato lei stessa l'aggressione subita durante un incontro pubblico a Minneapolis. Così, Trump, in una intervista all'Abc. "No. Non ci penso'', ha risposto alla domanda se avesse visto il video dell'aggressione. ''Penso che sia un'impostora'' e ''probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola", ha aggiunto Trump.
Identificato uomo che ha aggredito deputata a Minneapolis
E' stato identificato l'uomo accusato di aver aggredito la deputata del Minnesota Ilhan Omar mentre teneva un comizio a Minneapolis. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni. Lo ha confermato alla CNN un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. Secondo i verbali degli arresti, Kazmierczak è detenuto nella prigione della contea di Hennepin.
Minneapolis, media: "Due agenti federali hanno sparato a Pretti"
Secondo una prima relazione presentata al Congresso Usa dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale, riportata dalla Cnn, sono due gli agenti federali che hanno sparato con le loro armi sabato scorso ad Alex Pretti a Minneapolis, durante lo scontro fatale. Il rapporto, proveniente dalla prima indagine della Customs and Border Protection sul colpo di pistola che ha ucciso Pretti, afferma che un agente ha urlato più volte "Ha una pistola", prima che due agenti sparassero mentre i loro colleghi lottavano con lui a terra.
Leader dem Camera: "Trump licenzi Noem o avviamo procedura di impeachment"
"Donald Trump deve licenziare Kristi Noem immediatamente. Altrimenti i democratici avvieranno la procedura di impeachment contro di lei alla Camera. Lo possiamo fare con le buone o con le cattive". Così il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, annuncia che i democratici lanceranno una richiesta di impeachment contro la ministra per la Sicurezza Interna per "la violenza scatenata contro il popolo americano dal suo dipartimento", si legge in una dichiarazione che Jeffries ha diffuso insieme agli altri leader dem alla Camera.
Sindaco Minneapolis incontra Homan: "Colloquio produttivo"
Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, e il capo della polizia Brian O'Hara hanno incontrato Tom Homan, lo zar dei confini della Casa Bianca che Donald Trump ha inviato in Minnesota, per quello che viene definito "un colloquio produttivo". "Durante l'incontro, ho ribadito che la mia principale richiesta è che finisca al più presto possibile l'operazione Metro Surge", ha dichiarato Frey, aggiungendo che "la pubblica sicurezza funziona meglio quando è costruita sulla fiducia con la comunità, non sulle tattiche che creano paure e divisioni". Inoltre Frey ha spiegato a Homan come le operazioni condotte in queste settimane dai 3mila agenti federali inviati da Trump abbiano avuto un impatto negativo sulla polizia locale, composta da 600 unità, e sull'intera città. "I leader della città continueranno a dialogare con Homan e il suo team", ha poi concluso.
Arizona, un ferito in sparatoria: coinvolta polizia di confine
Una persona è stata ferita in modo grave in una sparatoria in Arizona in cui appare coinvolto la Us Border Patrol, la polizia di confine americana. Lo riporta il sito di Nbcnews citando il portavoce del dipartimento dello sceriffo di Pima County senza fornire dettagli sull'identità della persona ferita o sulle circostanze dell'incidente.
Trump: "Manifestanti anti Ice insurrezionalisti pagati, malati"
Nel suo comizio in Iowa Donald Trump ha definito i manifestanti anti‑Ice a Minneapolis "insurrezionalisti pagati" e "agitatori pagati". Dopo essere stato interrotto da alcuni manifestanti, il tycoon ha insistito: "Li pagano. Sono tutti agitatori pagati, e niente altro. Vengono pagati per andarci — e nemmeno sanno il perché quando li intervisti. 'Perché sei qui? Non lo so'. Non ne hanno idea. Sono insurrezionalisti pagati, davvero, in alcuni casi. Sono dei malati", ha rincarato.
Trump evoca spettro migranti che "potrebbero far esplodere centri commerciali"
Nel suo comizio economico in Iowa, il presidente americano Donald Trump si è concesso una divagazione cupa sull'immigrazione, evocando lo spettro di migranti che potrebbero "far esplodere i nostri centri commerciali, far esplodere le nostre fattorie, uccidere persone". Trump ha descritto falsamente la grande maggioranza di coloro che sono stati arrestati dall'Ice in Minnesota e altrove come criminali incalliti, affermando che una volta che queste persone fossero state allontanate la criminalità sarebbe stata quasi eliminata. "È un affare molto semplice: il 2% della popolazione causa il 90% della criminalità. Quindi quando inizi a decimare quel 2%, boom", ha detto il presidente Usa.
Ecuador denuncia tentativo di incursione di un agente Ice in consolato a Minneapolis
Il Ministero degli Esteri dell'Ecuador ha denunciato un tentativo di incursione di un funzionario dell'immigrazione statunitense nel suo consolato a Minneapolis, nel contesto delle tensioni legate ai raid ordinati dall'amministrazione Trump. Il governo di Daniel Noboa, uno dei più stretti alleati di Washington in America Latina, ha inviato una nota di protesta all'ambasciata statunitense a Quito in merito all'incidente. I funzionari del consolato "hanno impedito all'agente dell'Ice di entrare" martedì mattina per proteggere "gli ecuadoriani che si trovavano nel consolato in quel momento", ha affermato il dicastero.
Due senatori repubblicani chiedono che la ministra della Sicurezza interna Noem se ne vada
Prime crepe tra i repubblicani sulla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, dopo le tragedie di Minneapolis. I senatori Thom Tillis e Lisa Murkowski hanno detto apertamente che Noem dovrebbe andarsene o essere licenziata, dopo che il presidente Donald Trump le ha rinnovato la fiducia. Oltre a Noem, Tillis ha criticato anche il vice chief of staff della Casa Bianca, Stephen Miller, per aver attaccato Alex Pretti subito dopo la sua uccisione da parte di agenti federali: "Quelle due persone hanno detto al presidente, prima ancora di avere qualsiasi rapporto sull'incidente, che la persona morta era un terrorista. Voglio dire, questa è improvvisazione al peggior livello". Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha rifiutato invece di dire se avesse fiducia in Noem. "Questa è una decisione che spetta al presidente", ha detto ai giornalisti Thune, che è del South Dakota come Noem.
Trump: "Se perdessimo alle Midterm accadrebbero cose molto brutte"
Donald Trump ha avvertito nel suo comizio in Iowa che accadrebbero "cose molto brutte" se i repubblicani perdessero le elezioni di medio termine in novembre. Il presidente americano ha affermato che il suo partito deve vincere sia il Senato sia la Camera, nonostante i suoi bassi indici di gradimento. "Sono qui perché amo l'Iowa, ma sono qui perché stiamo iniziando la campagna per vincere le elezioni di medio termine. Dobbiamo vincere le elezioni di medio termine", ha detto Trump nel suo intervento. "Se le perdiamo, perderete così tante delle cose di cui stiamo parlando, così tante delle risorse di cui stiamo parlando, così tanti dei tagli fiscali di cui stiamo parlando — e questo porterebbe a cose molto brutte", ha aggiunto.
Trump: "Bovino? Bravo ma piuttosto eccentrico"
Gregory "Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. E in alcuni casi questo è un bene, forse qui non lo è stato": così Donald Trump a Fox sul comandante della Border Patrol rimosso da Minneapolis dopo che due manifestanti anti Ice sono stati uccisi da agenti federali.
Deputata dem Usa spruzzata con una sostanza sconosciuta mentre parla a Minneapolis
La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira martedì sera durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la Omar, spesso bersaglio degli attacchi del presidente americano Donald Trump, continuava il suo discorso affermando: "Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro". L'incidente è avvenuto in un'assemblea pubblica a Minneapolis, dove due cittadini Usa sono stati uccisi in una violenta repressione anti-immigrazione.