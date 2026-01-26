"Le città-santuario e gli stati gestiti dai democratici si rifiutano di collaborare con l'Ice e stanno anzi incoraggiando gli agitatori di sinistra a ostacolare illegalmente le loro operazioni per arrestare i peggiori tra i peggiori! Così facendo, i democratici stanno anteponendo i criminali immigrati clandestini ai cittadini rispettosi della legge e contribuenti, creando situazioni pericolose per tutti i soggetti coinvolti. Tragicamente, due cittadini americani hanno perso la vita a causa di questo caos democratico". Questo il passaggio di un post recente pubblicato dal presidente Donald Trump, su Truth. Bersagli principali? Tra loro certamente Tim Walz, il governatore del Minnesota, ma anche Jacob Frey, il sindaco della più grande città di quello Stato, Minneapolis , che da alcune settimane è al centro delle cronache dopo l’uccisione di due cittadini americani, Renee Nicole Good e Alex Pretti, da parte di alcuni agenti federali dell'Ice e dell'US Border Patrol . Ma perchè Frey viene tirato in ballo dal capo della Casa Bianca?

L'inizio del mandato da sindaco e il caso Floyd

Sia Walz, scelto nel 2024 da Kamala Harris come suo vice, sia Frey continuano a contrastare le ideologie della propaganda Maga. Quest'ultimo, in particolare, è al suo terzo mandato da sindaco di Minneapolis ed è ormai diventato quasi un simbolo per la sinistra americana. Quarataquattro anni, Frey è nato nel 1981 ed è cresciuto in Virginia. Dopo aver studiato in Pennsylvania, si è spostato con la famiglia a Minneapolis quando era il 2011. E nel 2018 ne è diventato sindaco nelle fila del Partito democratico. Solamente due anni dopo, nel 2020, Frey ha dovuto far fronte all'assassinio di George Floyd che aveva scosso tutto il Paese dando vita al movimento Black Lives Matter.

Le uccisioni recenti da parte degli agenti federali

Proprio di recente lo stesso Frey ha dovuto far fronte alle uccisione di Good e Pretti e ha chiesto all'Ice, la polizia anti immigrazione, di lasciare la città. Non solo, perchè il sindaco di Minneapolis ha anche annunciato di aver formalmente richiesto assistenza alla Guardia Nazionale per supportare gli agenti del dipartimento di polizia di Minneapolis. Il primo cittadino aveva affermato che la comunità locale è "stanca" e che risulta necessario "un ulteriore supporto". Ha poi aggiunto di capire che la gente è arrabbiata e sta "vivendo un trauma". Tutto ciò va avanti "ormai da settimane", aveva detto Frey dopo la morte dei due cittadini americani per mano degli agenti federali, aggiungendo che solo "la nostra città ne soffrirà se ci saranno danni o distruzioni". In precedenza sempre Frey si era domandato: "Quanti altri residenti, quanti altri americani devono morire o rimanere gravemente feriti perché questa operazione finisca? Quante altre vite devono essere perse prima che questa amministrazione si renda conto che una narrazione politica e di parte non è più importante dei valori americani? Quante volte i leader locali e nazionali devono implorarti, Donald Trump, di porre fine a questa operazione e riconoscere che questo non sta creando sicurezza nella nostra città?".

La richiesta di Donald Trump

Trump, in seguito alle domande di Frey, ha postato ancora, sempre su Truth. "Invito il Governatore Walz, il Sindaco Frey e tutti i Governatori e Sindaci Democratici degli Stati Uniti d'America a collaborare formalmente con l'Amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra Nazione, anziché opporre resistenza e alimentare le fiamme della Divisione, del Caos e della Violenza". Secondo il presidente americano, in particolare, "il Governatore Walz e il Sindaco Frey dovrebbero consegnare alle autorità federali tutti gli immigrati clandestini criminali attualmente incarcerati nelle loro prigioni e carceri statali, insieme a tutti i criminali clandestini con un mandato di cattura attivo o precedenti penali noti, per l'immediata espulsione".

Un'inchiesta contro il sindaco

Intanto, proprio di recente il dipartimento di Giustizia ha aperto un’inchiesta proprio su Walz e Frey, accusandoli di aver cospirato per impedire l’attività degli agenti dell’Ice.