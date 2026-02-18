Continuano le indagini in Francia sul caso di Quentin Deranque , militante nazionalista ucciso durante scontri tra attivisti di estrema sinistra e di estrema destra. Sono salite a 11 le persone fermate in Francia per la sua morte, avvenuta sabato scorso a Lione. E mentre prosegue l’inchiesta su quanto avvenuto, lo scontro si è trasferito negli ultimi giorni a livello politico. La France Insoumise è accusata di legami con "La Jeune Garde", un movimento della sinistra estrema già sciolto d'autorità lo scorso giugno. E proprio alcuni esponenti di questo "collettivo" sarebbero fra i colpevoli del pestaggio del ventitreenne Quentin, colpito con calci e pugni alla testa quando era già a terra.

Allarme bomba sede La France Insoumise a Parigi

E proprio oggi la sede nazionale de La France Insoumise, che è situata nel Decimo arrondissement di Parigi, è stata "evacuata in seguito alla minaccia della presenza di una bomba" questa mattina sullo sfondo delle forti tensioni di questi giorni dopo la morte di Quentin Deranque. Ad annunciarlo è stato in mattinata il coordinatore del partito, Manuel Bompard, su X. Sul posto è intervenuta la polizia per perquisire il palazzo in cui sorge la sede di LFI. Breve l'evacuazione dei dipendenti presenti, il tempo sufficienti di appurare che si trattasse di un falso allarme. Ma è bastato per far protestare la vicepresidente degli Insoumis in Assemblée Nationale, Clémence Guetté: "Si è oltrepassato un limite, chi utilizza il dramma e la morte di un giovane per prendersela con La France Insoumise deve far cessare le sue abiette manovre”.

Le richieste di escludere Arnault

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, secondo la procura sono stati in sei a infierire sulla vittima. Tutti i partiti francesi, a cominciare da quelli di governo, hanno lanciato un appello a LFI affinché escluda dai suoi ranghi Raphaël Arnault, eletto deputato dopo aver scoperto di essere schedato come "S", la stessa lettera che identifica chi è a rischio radicalizzazione e terrorismo. Anche per proteggere il suo entourage, ha scelto lo pseudonimo di Arnault per candidarsi. In molti lo sospettano di essere coinvolto nelle aggressioni, quanto meno dopo che tra i fermati è emersa la figura di Jacques-Elie Favrot, suo assistente parlamentare. Favrot è stato immediatamente sospeso ed espulso dall'Assemblée Nationale.