Quattro persone sono state arrestate in Francia sospettate per l'omicidio del 23enne militante nazionalista Quentin Deranque , pestato a morte a Lione giovedì 12 febbraio e poi deceduto due giorni dopo. Tra i fermati, fa sapere una fonte vicina al dossier, c'è anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (Lfi) Raphaël Arnault, secondo una fonte a conoscenza del dossier, fondatore del collettivo antifascista sciolto La Jeune Garde. In tutto, aveva spiegato il procuratore di Lione, il giovane era stato picchiato da "almeno sei individui" mascherati e con il passamontagna.

La France Insoumise esclude qualsiasi collegamento con la morte di Quentin Deranque

Già prima che si diffondesse la notizia del coinvolgimento di Favrot, il coordinatore della France Insoumise Manuel Bompard aveva assicurato che non c'è ''alcun legame'' tra il suo partito e la morte di Deranque. "Invito tutti alla responsabilità e alla vigilanza, perché, quando si lanciano accuse infondate, gravi e menzognere, questo ha delle conseguenze'', ha dichiarato ai microfoni di Radio France Inter. Così aveva fatto da ultimo ieri anche Jean-Luc Mélenchon, leader del partito, contrattaccando e definendo gli accusatori come "banda di calunniatori".