Lione, studente nazionalista colpito da 6 persone: omicidio volontario

L'omicidio di Quentin Deranque è avvenuto la scorsa settimana a Lione e la sua morte sta sollevando molto scalpore in Francia. Gli autori delle violenze ai danni del giovane militante nazionalista sarebbero "almeno sei individui", che avrebbero gettato a terra e picchiato il 23enne durante gli scontri tra attivisti di estrema sinistra e di estrema destra. L'inchiesta sulla morte di Deranque è stata ampliata oggi per includere l'accusa di "omicidio volontario", ha dichiarato il procuratore Thierry Dran.

Il ragazzo ha subito "un grave trauma cranico", ha riferito il procuratore. Quando sono arrivati i soccorsi, il giovane "presentava principalmente ferite alla testa", tra cui "un grave trauma cranico", "al di là di qualsiasi intervento terapeutico e fatale a breve termine", ha aggiunto Thierry Dran in una conferenza stampa. Quentin è stato dichiarato morto sabato. La polizia ha già ascoltato "più di quindici testimoni" e sta analizzando i video dell'attacco e "mentre vi parlo, non ci sono stati arresti", ha sottolineato il procuratore di Lione. La sua aggressione, da parte di individui che indossavano maschere e passamontagna è avvenuta giovedì scorso, intorno alle 18, a margine di una conferenza tenuta dall'eurodeputata di La France Insoumise (Lfi, sinistra radicale) Rima Hassan a Sciences Po Lione.