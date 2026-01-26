Minneapolis, Trump apre alla possibilità che Ice lasci la città. LIVE

Il presidente americano Donald Trump si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha sparato mortalmente a un uomo in Minnesota questo fine settimana abbia agito in modo appropriato e ha affermato che l'amministrazione sta esaminando l'incidente. In una breve intervista telefonica con il Wall Street Journal, Trump non ha risposto direttamente quando gli è stato chiesto per due volte se l'agente che ha sparato ad Alex Pretti avesse agito correttamente. Incalzato ulteriormente, il presidente ha dichiarato: "Stiamo esaminando e valutando tutto e prenderemo una decisione al riguardo". Finora lui e i massimi esponenti dell'amministrazione hanno difeso pubblicamente l'agente. Trump ha criticato Pretti per aver portato un'arma durante le proteste. "Non mi piace sparare. Non mi piace", ha aggiunto il presidente nell'intervista. "Ma non mi piace quando qualcuno partecipa a una protesta e ha una pistola molto potente, completamente carica, con due caricatori pieni di proiettili. Anche questo non è un buon segno", ha spiegato. Trump ha affermato che Pretti portava con sé "un'arma molto pericolosa, un'arma pericolosa e imprevedibile", aggiungendo: "E' un'arma che spara quando la gente non se ne accorge". Il Dipartimento della Sicurezza interna ha riferito che Pretti portava con sé una pistola semiautomatica calibro 9 mm.