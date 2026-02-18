Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ed entrambi hanno concordato sul fatto che l'Iran non dovrebbe "mai" sviluppare armi nucleari, ha riferito mercoledi' un portavoce di Downing Street. Nel colloquio, i due leader hanno discusso dei negoziati in corso per raggiungere la pace in Ucraina, della situazione nella Striscia di Gaza, della pace in Medio Oriente e dell'Iran. Il primo ministro britannico ha ribadito la sua condanna dei "brutali attacchi" russi contro civili innocenti in Ucraina e la necessita' di raggiungere una "pace giusta e duratura". Riguardo alla situazione a Gaza, Starmer "ha riflettuto sulla situazione attuale nella regione e sull'importanza di garantire un maggiore accesso agli aiuti umanitari. Ha espresso il suo sostegno al lavoro in corso per attuare il piano di pace guidato dagli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce. "Entrambi i leader hanno ribadito il loro impegno comune a promuovere la stabilità e la pace in Medio Oriente", ha indicato la fonte, aggiungendo che Starmer e Trump hanno discusso dei colloqui in corso tra Stati Uniti e Iran a Ginevra in merito al programma nucleare iraniano. "I due leader hanno concordato che l'Iran non dovrà mai essere in grado di sviluppare un'arma nucleare e hanno ribadito la necessità di una stretta cooperazione tra alleati e partner per rafforzare la sicurezza regionale", ha dichiarato il portavoce di Downing Street. Iran e Stati Uniti hanno tenuto ieri dei negoziati a Ginevra, durante i quali non si sono parlati direttamente, ma si sono scambiati messaggi attraverso l'Oman, che ha svolto il ruolo di mediatore, al fine di raggiungere un accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica.