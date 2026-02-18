Colloqui "molto tesi" ma destinati a proseguire. Le trattative tra delegazioni di Russia e Ucraina, sotto mediazione Usa, sono in corso a Ginevra per cercare una via d'uscita a 4 anni di guerra. I consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana. I negoziati si basano sul piano Usa che prevede concessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie di sicurezza occidentali. Il nodo principale resta il Donbass
Colloqui "molto tesi" ma destinati a proseguire. Le trattative tra delegazioni di Russia e Ucraina sotto mediazione Usa, sono in corso a Ginevra per cercare una via d'uscita a quattro anni di guerra. I rappresentanti dei tre Paesi si sono incontrati all'hotel InterContinental, mentre consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana. I negoziati si basano sul piano Usa che prevede concessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie di sicurezza occidentali. Il nodo principale resta il Donbass.
Starmer sente Trump: "Condanna per i barbari attacchi di Putin contro i civili"
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto ieri sera una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della prima giornata di colloqui tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti a Ginevra. Starmer "ha ribadito la sua condanna dei barbari attacchi di Putin contro civili innocenti in Ucraina", ha affermato un portavoce di Downing Street. I leader hanno anche discusso dei negoziati per "garantire una pace giusta e duratura". Starmer ha anche parlato di Gaza con Trump e ha sottolineato l'importanza di garantire un maggiore accesso agli aiuti umanitari, ha affermato il portavoce.
Kiev: "Scandaloso consentire la bandiera ai russi"
L'Ucraina ha condannato la decisione di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto le proprie bandiere nazionali alle Paralimpiadi del 2026 a Milano-Cortina e di revocare il divieto imposto dopo l'invasione russa del 2022. "La decisione degli organizzatori delle Paralimpiadi di consentire ad assassini e ai loro complici di gareggiare ai Giochi sotto le proprie bandiere nazionali è al tempo stesso deludente e scandalosa", ha dichiarato il ministro dello Sport ucraino Matviy Bidny sui social media.
Umerov ha incontrato europei dopo colloqui a Ginevra
Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, Rustem Umerov, ha riferito che, dopo i colloqui trilaterali tenutisi a Ginevra con le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti, ha tenuto un incontro separato con i rappresentanti dei Paesi europei tra cui Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Svizzera. All'incontro hanno partecipato anche gli americani. "Abbiamo discusso i risultati del round di negoziati e coordinato i nostri approcci per le azioni future. E' importante mantenere una visione condivisa e azioni coordinate tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa", ha scritto Umerov sui suoi social media. Secondo funzionari ucraini, a Ginevra sono presenti consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. A quanto pare, non erano presenti nella sala negoziale, ma sono rimasti in costante contatto con i delegati. L'Ucraina ha insistito sulla partecipazione dei rappresentanti europei ai negoziati che oggi a Ginevra proseguiranno per il secondo giorno.
Zelensky: "Varato pacchetto sanzioni contro Lukashenko"
Kiev ha varato un pacchetto di sanzioni contro il leader bielorusso Aleksander Lukashenko e promette di "intensificare significativamente le contromisure contro ogni forma di sua assistenza" alla guerra della Russia di Vladimir Puitn contro l'Ucraina. Lo ha annunciato sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Nella seconda metà del 2025, sul territorio della Bielorussia, i russi hanno dispiegato un sistema di stazioni di trasmissione per il controllo dei droni d'attacco, aumentando cosi' la capacità dell'esercito russo di effettuare attacchi sulle nostre regioni settentrionali, dalla regione di Kiev alla Volinia", ha scritto Zelensky. "I russi non sarebbero stati in grado di effettuare alcuni degli attacchi, in particolare contro impianti energetici e ferrovie nelle nostre regioni, senza tale assistenza da parte della Bielorussia", fa notare il leader ucraino. Zelensky denuncia che "Lukashenko non ha solo permesso il dispiegamento di missili Oreshnik sul territorio bielorusso, ma l'anno scorso, le aziende del suo Paese hanno fornito alla Russia componenti, pezzi di ricambio e una base produttiva essenziale per quest'arma". "Lukashenko ha a lungo barattato la sovranità della Bielorussia per la sua permanenza al potere, aiutando i russi ad aggirare le sanzioni globali per questa aggressione, giustificando attivamente la guerra russa e ora aumentando ulteriormente la propria partecipazione all'ampliamento e al prolungamento del conflitto. Subirà conseguenze per questo", ha concluso.
Telefonata Starmer-Trump, focus su Iran e Ucraina
Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ed entrambi hanno concordato sul fatto che l'Iran non dovrebbe "mai" sviluppare armi nucleari, ha riferito mercoledi' un portavoce di Downing Street. Nel colloquio, i due leader hanno discusso dei negoziati in corso per raggiungere la pace in Ucraina, della situazione nella Striscia di Gaza, della pace in Medio Oriente e dell'Iran. Il primo ministro britannico ha ribadito la sua condanna dei "brutali attacchi" russi contro civili innocenti in Ucraina e la necessita' di raggiungere una "pace giusta e duratura". Riguardo alla situazione a Gaza, Starmer "ha riflettuto sulla situazione attuale nella regione e sull'importanza di garantire un maggiore accesso agli aiuti umanitari. Ha espresso il suo sostegno al lavoro in corso per attuare il piano di pace guidato dagli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce. "Entrambi i leader hanno ribadito il loro impegno comune a promuovere la stabilità e la pace in Medio Oriente", ha indicato la fonte, aggiungendo che Starmer e Trump hanno discusso dei colloqui in corso tra Stati Uniti e Iran a Ginevra in merito al programma nucleare iraniano. "I due leader hanno concordato che l'Iran non dovrà mai essere in grado di sviluppare un'arma nucleare e hanno ribadito la necessità di una stretta cooperazione tra alleati e partner per rafforzare la sicurezza regionale", ha dichiarato il portavoce di Downing Street. Iran e Stati Uniti hanno tenuto ieri dei negoziati a Ginevra, durante i quali non si sono parlati direttamente, ma si sono scambiati messaggi attraverso l'Oman, che ha svolto il ruolo di mediatore, al fine di raggiungere un accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica.
Mosca, 37 droni ucraini contro la Russia durante la notte
Mentre è attesa a Ginevra l'apertura della seconda giornata di trattative tra Russia, Ucraina e Usa, Mosca ha detto che le forze di Kiev hanno lanciato la scorsa notte 37 droni contro il territorio russo e 6 contro la Crimea, annessa dalla Russia fin dal 2014. Tutti i velivoli senza pilota, annuncia il ministero della Difesa, sono stati intercettati. La maggior parte, cioè 21, sono stati abbattuti sulla regione di confine di Bryansk.
Kiev: "2 morti in raid russi su Zaporizhia e Dnipropetrovsk"
Due persone sono state uccise nei raid aerei che la Russia ha lanciato poche ore dopo la conclusione del primo giorno di colloqui trilaterali a Ginevra. Lo rende noto il servizio di emergenza statale dell'Ucraina, dichiarando che una donna di 48 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite dopo un attacco a Zaporizhia.
Il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk ha inoltre dichiarato che una persona è stata uccisa negli attacchi condotti dalle forze russe nella regione. Qui i raid hanno danneggiato un edificio residenziale a più piani, un dormitorio e più di 30 abitazioni private.
Vladyslav Heraskevych, atleti ucraini sul casco vietato alle Olimpiadi: chi erano
Oltre 20 fotografie in bianco e nero applicate su un casco da gara: sono i volti di alcuni atleti e allenatori ucraini uccisi dall’inizio dell’aggressione russa. A portarli in pista è stato Vladyslav Heraskevych, campione di skeleton e portabandiera per Kiev alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un gesto che gli è costato la squalifica per violazione della norma 50 del regolamento Cio. Dietro il caso di Heraskevych, però, ci sono le storie di oltre 20 vite spezzate dalla guerra, rappresentative delle oltre 600 vittime del mondo dello sport ucraino. Ecco le loro storie.
Ucraina, attacco russo nella notte con 126 droni
La Russia ha lanciato ieri sera un totale di 126 droni a lungo raggio contro il territorio ucraino, circa 80 dei quali erano droni di tipo shahed di fabbricazione russo-iraniani. Un centinaio di droni sono stati neutralizzati dalle difese aeree ucraine, secondo il rapporto dell'Aeronautica militare ucraina, che fornisce aggiornamenti quotidiani su questo tipo di attacchi russi. Altri 23 droni non sono stati intercettati e sono stati colpiti in quattordici diverse località in tutta l'Ucraina. L'Aeronautica ha anche riferito che frammenti di alcuni dei droni neutralizzati sono caduti in altre tre località.
Domani esercitazione esercitazione congiunta tra Iran e Russia
Domani si terrà un'esercitazione congiunta tra Iran e Russia nel Golfo dell'Oman e nella regione settentrionale dell'Oceano Indiano. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'obiettivo principale dell'esercitazione è "migliorare la sicurezza e la cooperazione marittima nel Mar dell'Oman e nell'Oceano Indiano settentrionale".
Olimpiadi, è russa la ragazza col cartello "Ucraina" alla cerimonia di apertura dei Giochi
Architetta di nazionalità russa, da anni residente a Milano, Anastasia Kucherova ha aperto la sfilata della delegazione degli atleti ucraini, issando il cartello illuminato con il nome del Paese. Con il suo gesto, che doveva restare anonimo, voleva esprimere la sua opposizione alla guerra della Russia contro Kiev.
A Ginevra attesa per ripresa colloqui con mediazione Usa
Negoziatori ucraini e russi riprendono oggi i colloqui a Ginevra, con la mediazione degli Stati Uniti, per cercare di trovare una via d'uscita a quattro anni di combattimenti in Ucraina.
I colloqui di ieri, durati sei ore, "sono stati molto tesi", ha dichiarato una fonte vicina alla delegazione russa, precisando che i negoziati riprenderanno oggi.
Le tre delegazioni si sono incontrate a porte chiuse all'InterContinental Hotel, mentre a Ginevra erano presenti anche "consiglieri" di quattro paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Italia.
"Dopo la sessione plenaria, i lavori sono proseguiti in gruppi di lavoro suddivisi per aree prioritarie", con riunioni dei "blocchi politici e militari", ha dichiarato su Telegram uno dei negoziatori ucraini, Rustem Umerov.
L'ex ministro della Difesa ucraino ha dichiarato di aver riferito su questi lavori "durante un incontro separato con i rappresentanti dei partner americani ed europei"
Media, alle 9 al via secondo giorno negoziati a Ginevra
I colloqui tra le delegazioni russa, statunitense e ucraina a Ginevra dovrebbero riprendere questa mattina alle 9, ha dichiarato una fonte del team negoziale. Come ieri, i colloqui a Ginevra si svolgono a porte chiuse. Secondo il sito di informazione Axios, i negoziati nel gruppo politico tra le parti si sono "arenati" per via delle posizioni presentate dal nuovo capo delegazione di Mosca, il falco Vladimir Medinsky.
Attacco con droni su Zaporizhia, un morto e 6 feriti
Ieri sera le truppe russe hanno attaccato Zaporizhia con i droni uccidendo una donna e ferendo almeno 6 persone. Lo ha riferito il capo dell'Ova Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, a Ukrainska Pravda sottolineando che tra i feriti ci sono due bambini. "Il Servizio di Emergenza Statale ha riferito che due donne di 35 e 40 anni, due uomini di 26 e 40 anni, e due bambini (una bimba di un anno e mezzo e una di 11) sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti, mentre una donna di 48 anni e' morta", ha affermato il funzionario spiegando che "tutti i feriti saranno curati in regime ambulatoriale dopo aver ricevuto assistenza medica".
Mosca: 'importante ogni sforzo per risolvere questione Ucraina'
Tutti gli sforzi che potrebbero portare alla risoluzione del conflitto ucraino sono di grande importanza, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, invitata a commentare i negoziati trilaterali a Ginevra, citata dalla Tass. "Qualsiasi passo che possa portare o guidare il processo verso la risoluzione della situazione è di grande importanza", ha dichiarato alla stazione radio Sputnik.
Ucraina, Umerov incontra i partner europei, anche l'Italia
Il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina Rustem Umerov, dopo i negoziati trilaterali a Ginevra, ha tenuto un incontro separato con i rappresentanti degli Stati Uniti e dei partner europei: Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Svizzera. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Facebook. "Ho completato un incontro separato con i rappresentanti degli Stati Uniti e dei partner europei: Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Svizzera ", ha scritto Umerov. Secondo lui, le parti hanno discusso i risultati del ciclo di negoziati di ieri e hanno concordato gli approcci per i passi successivi. "È importante mantenere una visione comune e il coordinamento delle azioni tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa. C'è consapevolezza della responsabilità condivisa per il risultato. Continuiamo a lavorare", ha sottolineato il segretario dell'Nsdc.
Witkoff: 'i colloqui sull'Ucraina hanno portato significativi progressi'
L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che i colloqui tra Ucraina e Russia hanno "portato progressi significativi" nell'iniziativa guidata da Washington per porre fine alla guerra in Ucraina, mentre entrambe le parti si preparavano a iniziare un secondo giorno di negoziati a Ginevra. "Il successo del presidente Trump nel riunire entrambe le parti in questa guerra ha portato a progressi significativi e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per fermare le uccisioni in questo terribile conflitto. Entrambe le parti hanno concordato di aggiornare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo", ha scritto su X.