Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, è russa la ragazza col cartello "Ucraina" alla cerimonia di apertura dei Giochi

Sport

Architetto di nazionalità russa, da anni residente a Milano, Anastasia Kucherova ha aperto la sfilata della delegazione degli atleti ucraini, issando il cartello illuminato con il nome del Paese. Con il suo gesto, che doveva restare anonimo, voleva esprimere la sua opposizione alla guerra della Russia contro Kiev

ascolta articolo

È un'architetto di nazionalità russa, da anni residente a Milano, la ragazza che alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali il 6 febbraio ha aperto la sfilata della delegazione degli atleti ucraini, issando il cartello illuminato con il nome del Paese. Anastasia Kucherova ha spiegato, prima su Instagram e poi all'Associated Press, che con il suo gesto, che doveva restare anonimo, voleva esprimere la sua opposizione alla guerra della Russia contro l'Ucraina. 

"Sostengo l'Ucraina fin dall'inizio del conflitto"

La donna, piumino lungo argentato e occhiali scuri, ha quindi guidato la squadra nello stadio di San Siro, che ha tributato un lungo applauso agli ucraini. Sembrava che l'intero stadio "riconoscesse la loro indipendenza, riconoscesse la loro volontà di libertà, il loro coraggio nell'arrivare fino alle Olimpiadi", ha detto Kucherova all'Ap, aggiungendo di aver pianto dietro gli occhiali scuri.  "Ho scelto di rappresentare l'Ucraina, di essere il portavoce dell'Ucraina, perché sostengo l'Ucraina fin dall'inizio del conflitto con la Russia. Pur essendo cittadina russa, non sostengo le azioni del mio Paese, fin dal 2014, quando è iniziata l'annessione illegale e scandalosa della Crimea. Sono stata contraria e penso che l'Ucraina meriti tutta l'attenzione e tutto il sostegno del mondo" ha spiegato ancora.

Approfondimento

Olimpiadi 2026, Cio vieta ad atleta ucraino il casco per i caduti
FOTOGALLERY

©Ansa

1/25
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 24 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 23

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati oggi: combinata nordica, azzurri fuori dal podio

Sport

Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Nella combinata...

epa12748933 Aaron Kostner of Italy competes during the Men's Individual Gundersen Large Hill/10km of the Nordic Combined competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Predazzo, Italy, 17 February 2026. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Olimpiadi, Italia in finale nell'inseguimento a squadre pattinaggio

live Sport

Dopo lo storico bronzo di Flora Tabanelli nel big air, la squadra azzurra continua a conquistare...

Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice medaglia d'oro alle Olimpiadi

Sport

Classe 1998, Jutta Leerdam è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze...

Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/03, Chiellini fino al 27/02

Sport

L'ad della Juve è stato anche multato di 15 mila euro. Lo ha deciso il giudice sportivo della...

Sport: I più letti