Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano-Cortina 2026, Cio vieta a pattinatore Heraskevych il casco per i caduti ucraini

Sport

L'atleta di Skeleton ha annunciato ricorso contro il veto del Comitato Olimpico Internazionale, parlando di tradimento verso i valori dello sport. Il presidente Zelensky ha espresso pieno sostegno al tributo: "Ricorda la nostra lotta"

ascolta articolo

Il pattinatore ucraino di skeleton, Vladyslav Heraskevych, ha denunciato il divieto imposto dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di utilizzare, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un casco che ritrae i volti dei colleghi atleti uccisi durante la guerra in Ucraina. 

Il divieto e la reazione dell'atleta

Heraskevych aveva già mostrato il casco durante gli allenamenti ufficiali, sperando di poterlo indossare anche nelle sessioni di gara. Tuttavia, il Cio è intervenuto con un divieto perentorio, vietandone l'uso in ogni fase della competizione. Il casco riporta i ritratti di circa mezza dozzina di sportivi caduti sotto il fuoco russo, concepito come un tributo a che non potrà scendere in pista. In un video sui social, il 27enne ha annunciato il ricorso ufficiale: "Questa decisione mi spezza semplicemente il cuore". L'atleta ha detto di avere avuto "la sensazione che il Cio stia tradendo quegli atleti che facevano parte del circuito olimpico, non permettendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede". Ha anche aggiunto che spera che questa decisione sia solo quella di un singolo funzionario e non rappresenti la posizione ufficiale del Comitato. 

Il sostegno di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è sceso in campo in difesa del pattinatore, ringraziandolo pubblicamente su X per aver ricordato al mondo il prezzo della lotta dell'Ucraina. "Il suo casco porta i ritratti dei nostri atleti uccisi dalla Russia. Il pattinatore Dmytro Sharpar, ucciso in combattimento vicino a Bakhmut, Yevhen Malyshev, un biatleta diciannovenne ucciso dagli occupanti vicino a Kharkiv e altri atleti ucraini le cui vite sono state spezzate dalla guerra condotta dalla Russia".

Verso un compromesso simbolico 

Dopo le proteste, sembra che la diplomazia sportiva stia cercando una via di mezzo per allentare la tensione. In conferenza stampa, il portavoce del Cio Mark Adams ha annunciato un'apertura verso una forma di commemorazione: "Abbiamo avuto un meeting informale con il coach e abbiamo ritenuto che agli atleti sarà consentito indossare una striscia nera a scopo commemorativo durante le gare". 

Potrebbe interessarti

Olimpiadi invernali 2026, protesta Giappone per pattini danneggiati

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali 2026, i risultati di oggi e le ultime news

live Sport

Ieri giornata senza medaglie per gli Azzurri, segnata dal ko del duo Mosaner-Costantini nella...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara e programma di oggi

Sport

È il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice...

Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news

Sport

Continua il programma delle gare dopo la giornata da record di domenica. Sfuma il sogno del bis...

Infortunio Lindsey Vonn: "Doppia frattura, serviranno vari interventi"

Sport

Si sono concluse con successo le due operazioni a cui è stata sottoposta l’atleta statunitense...

Sport: I più letti