Il divieto e la reazione dell'atleta

Heraskevych aveva già mostrato il casco durante gli allenamenti ufficiali, sperando di poterlo indossare anche nelle sessioni di gara. Tuttavia, il Cio è intervenuto con un divieto perentorio, vietandone l'uso in ogni fase della competizione. Il casco riporta i ritratti di circa mezza dozzina di sportivi caduti sotto il fuoco russo, concepito come un tributo a che non potrà scendere in pista. In un video sui social, il 27enne ha annunciato il ricorso ufficiale: "Questa decisione mi spezza semplicemente il cuore". L'atleta ha detto di avere avuto "la sensazione che il Cio stia tradendo quegli atleti che facevano parte del circuito olimpico, non permettendo loro di essere onorati nell'arena sportiva dove non potranno mai più mettere piede". Ha anche aggiunto che spera che questa decisione sia solo quella di un singolo funzionario e non rappresenti la posizione ufficiale del Comitato.