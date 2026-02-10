Il dirigente della squadra giapponese di pattinaggio ha presentato una protesta ufficiale perché il podio avrebbe scheggiato le lame dei pattini quando gli atleti nipponici, che hanno conquistato la medaglia d'argento, ci sono saliti per la cerimonia di premiazione

Protesta ufficiale della squadra di pattinaggio del Giappone alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Secondo i nipponici i propri atleti si sono ritrovati con le lame dei pattini scheggiati, in seguito alla premiazione della gara a squadre, per "colpa" del podio definito "ruvido", secondo quanto riporta Afp.

Le ragioni della protesta

Il dirigente della squadra giapponese, Yosuke Takeuchi, ha affermato che il podio di Milano era "una sostanza ruvida, simile all'asfalto, fatta di pietra tagliata", che ha scheggiato le lame dei pattinatori quando ci sono saliti per la cerimonia di premiazione. Gli Stati Uniti hanno vinto la gara, il Giappone ha vinto l'argento e l'Italia il bronzo. Takeuchi ha dichiarato che il Giappone ha presentato una protesta al comitato organizzatore olimpico. "Le riparazioni alle lame scheggiate sono state effettuate questa mattina presso un'officina specializzata", ha dichiarato in un comunicato, aggiungendo che i pattini di ciascuna delle tre squadre vincitrici sono stati danneggiati. "Continueremo a prendere le misure necessarie in merito a questa questione".